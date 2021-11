https://mundo.sputniknews.com/20211115/chaoko-soy-asexual-pero-el-concepto-de-virgen-es-arcaico-para-mi-dar-un-abrazo-puede-ser-sexo-1118157703.html

Chaoko: "Soy asexual pero el concepto de virgen es arcaico, para mí dar un abrazo puede ser sexo"

Chaoko es muchas cosas, pero sobre todo un misterio. ¿Quién es realmente este personaje? ¿Es un personaje o es real? La mujer que hay detrás de este nombre... 15.11.2021, Sputnik Mundo

españa

💬 entrevistas

videojuegos

maquillaje

cosplay

youtube

'sin tapujos'

Chaoko no es un personaje de cosplay y su inspiración son, sobre todo, los videojuegos, que le apasionan desde que es una niña. Se gana la vida como maquilladora profesional y haciendo streamings sobre moda o tutoriales de make-up; y se ha hecho con una auténtica masa de seguidores en sus redes sociales. Sin embargo, según confiesa en esta entrevista muy especial para Sin Tapujos, "hay de todo" entre sus adeptos: "Hay seguidores que me ven como un fetiche sexual y me piden cosas como que les mande fotos de mis pies o nudes. Me han ofrecido 5.000 euros por pisar a un hombre 'lo que pendula'", asegura.Ser Chaoko no es fácil. Desde que comenzó a vestirse así a los trece años no ha dejado de sufrir acoso y agresiones de todo tipo por parte de una sociedad que, según ella, es mucho menos moderna y abierta de lo que alardea. "Una vez en el metro, un hombre intentó bajarme los pantalones y todos alrededor miraban sin hacer nada. Al final le hice una llave de judo para defenderme y vinieron a por mí”, cuenta; y añade: "No voy con miedo por la calle, pero siempre estoy alerta". Y confiesa que en la mochila siempre lleva algún que otro objeto de defensa personal.La maquilladora, que además se declara asexual, revela que ha tenido muy malas experiencias cada vez que ha buscado ayuda psicológica, porque los psicólogos con los que se ha encontrado califican su asexualidad como una patología: "Es como si hoy en día le dices a un homosexual que está enfermo".Chaoko no pierde el sentido del humor y tiene una personalidad cariñosa y divertida. Entre risas, asegura a Sin Tapujos cuando le preguntamos cuánto tiempo dedica a diario a "producirse", que por las mañanas tarda más "en cagar" que en vestirse o maquillarse.

