'98 segundos sin sombra', la película boliviana aplaudida en festivales internacionales

'98 segundos sin sombra', la película boliviana aplaudida en festivales internacionales

Sputnik conversó con Juan Pablo Richter, el joven director del nuevo film boliviano, que entreteje sueños y recuerdos de la adolescencia en la región oriental... 03.12.2021, Sputnik Mundo

La película boliviana 98 segundos sin sombra, recién estrenada, recoge críticas positivas tanto fuera como dentro del país. Se basa en la novela del mismo nombre, publicada en 2014, de la escritora cruceña Giovanna Rivero.Quedó cautivado con Genoveva, su protagonista. "Es fantástica. Y pasa que veo mucho de ella en mí. Y mucho de mí en ella. Hubo una conexión superinmediata", explicó. En la película, la protagonista es interpretada por la actriz cruceña Irán Zeitun.Genoveva es una adolescente que vive en un pueblo violento al que llama "Culo del Mundo". La película, una coproducción boliviana-francesa "es un retrato de su vida y su entorno, contados desde el poder de su imaginación y de sus sueños", dijo el director.Nacido en 1982, Richter comentó que al leer la novela de Rivero "veía muchas cosas de mi adolescencia y de mi personalidad en Genoveva. Quise transmitir esa forma de pensar y de ver el mundo, creo que eso fue lo más importante en mi relación con el personaje. No hay cosas autobiográficas como tal, pero sí hay sensaciones muy similares que me unen a ella".¿Cómo se sintió trabajar con Geraldine Chaplin?El guión de 98 segundos sin sombra llegó a cautivar a la legendaria actriz estadounidense Geraldine Chaplin —hija del icónico actor Charles Chaplin—, por lo cual quiso tener un rol en esta cinta, la segunda del director Juan Pablo Richter."Trabajar con Geraldine fue un regalo y una oportunidad increíble", expresó Richter. Relató que cuando hacían el casting, sabían que el personaje de Clara Luz —la abuela de Genoveva— sería "el más desafiante". Primero buscaron una actriz a la medida en Bolivia. Luego expandieron la búsqueda a Argentina y Brasil."Ahí a Paula Gosalvez [productora y directora de casting] se le ocurrió la idea de contactar a Geraldine Chaplin. Sigue pareciendo irreal mientras te lo cuento. Nos contactamos con su manager, a través del coproductor francés. Semanas después ella me responde, me dice que el guión le encantaba y que quiere estar en la película", recordó Richter."¡Qué privilegio más grande! Voy a estar siempre muy agradecido a la vida por esta oportunidad", sostuvo.Filmación en pleno golpe"A nosotros la pandemia [de COVID-19] no nos perjudicó en términos de rodaje, porque terminamos de filmar tres meses antes del inicio de la pandemia [en marzo de 2020]. Pero sí filmamos durante noviembre de 2019, con todos los conflictos sociales en Bolivia. Eso sí se convirtió en desafío", comentó el director nacido en Trinidad, departamento de Beni (este).Actualmente sí les afecta el inicio en Bolivia de la cuarta ola de la pandemia, porque gran parte del público potencial prefiere evitar las salas de cine.En este sentido, evaluó que "los servicios de streaming están creciendo mucho. Hay que empezar a considerarlo. ¡Ojo! No es tan fácil decir: 'Voy directo a streaming. Depende de que el servicio quiera tener la película. Pero creo que se ha convertido en una opción más que importante".Y agregó: "Nunca va a ser lo mismo que ver la película en la pantalla gigante de una sala de cine, pero tenemos que ser realistas y saber lo que está pasando. Siento que hay que trabajar en nuevas formas de distribución. Aparecerán nuevas formas y tendremos que adaptarnos para eso".98 segundos sin sombra se financió principalmente a través del Programa de Intervenciones Urbanas (PIU) en 2019, del Ministerio de Planificación de Bolivia. La producción estuvo a cargo de la local Pucara Films y Cine-Sud Promotion, de Francia.La película se estrenó el pasado 14 de noviembre en el Black Film Festival, de Estonia. "Fue una experiencia muy linda. El festival es muy prestigioso, muy grande. El equipo de programación y el festival como tal estaban muy enamorados de la película. Nos han tratado muy bien, le han dado cuatro screening, en las mejores salas", comentó Richter.Este 2 de diciembre se estrenó en el REC - Festival Internacional de Cine de Tarragona, España. "Tenemos invitaciones para más festivales, pero son para el próximo año", dijo Richter. También hoy comienza la segunda semana de proyección en salas de Bolivia, "lo que cual me pone muy contento. La recepción está siendo muy linda y estoy agradecido por eso".El estado del cine bolivianoQuienes hacen cine "siempre hemos estado abandonados. Siempre la lucha ha sido cuesta arriba. Pero creo que ahora no se encuentran vías de diálogo y de concertación". Para el realizador, "se necesita un soporte estatal. No quiero decir que solo vivan del Estado las películas, para nada. Pero sí necesitas un punto de partida, un apoyo".Richter decidió estudiar cine a los 16 años. A los 17 entró a la universidad y se recibió de Comunicación Social en tres años. A partir de entonces comenzó un largo proceso de formación en Estados Unidos, en Argentina y varios países."Siempre he sido una persona que me ha gustado contar cosas, desde chiquito. A diferencia de muchos cineastas, nunca tuve cámara de niño. Pero siempre he tenido una obsesión amorosa, digamos, por contar cosas", explicó el cineasta.De niño le gustaban las películas de terror. Luego llegó a Stanley Kubrick, "mi director favorito, mi ídolo. Después de ver La naranja mecánica, El resplandor y 2001, Odisea en el espacio sabía que quería hacer esto: contar historias".Richter también está comprometido con la formación de nuevas y nuevos cineastas. "Me interesa mucho la formación de guionistas. Me parece fundamental. Por eso en 2018, con mi colega Alejandro Loayza, creamos el taller de guión Islab".Este taller selecciona a seis guionistas de Bolivia "y vamos a la Isla del Sol [en el lago Titicaca] por cuatro días. Allá reciben asesorías individualizadas, clases magistrales, pero sobre todo tienen tiempo para sentarse y escribir, empezar a darle forma a sus historias. La Isla del Sol es perfecta para todo eso".

