Chau Netflix: el mejor cine online en 7 servicios de streaming de América Latina

Para los amantes del cine, no hay mejor sensación que ese momento donde te sientas en la sala, se apagan las pantallas, todo el mundo hace silencio, y saben

Para los amantes del cine, no hay mejor sensación que ese momento donde te sientas en la sala, se apagan las pantallas, todo el mundo hace silencio, y saben que el show está por comenzar. Desafortunadamente, el nuevo rebrote de la pandemia de COVID-19 en América Latina ha hecho que muchos países decidieran reducir la movilidad y, con esto, cerraran teatros y cines. Sin embargo, no todo está perdido. Además de las clásicas plataformas de streaming pagas para ver películas y series, como Netflix, Amazon Prime y HBO, en la región hay muchas otras que también ofrecen contenidos, y hacen hincapié en el cine latinoamericano. ¿Cuáles son los servicios de streaming de América Latina? Una de las más recomendables plataformas para ver cine exclusivo de América Latina es Retina Latina, un Netflix 100% latinoamericano y gratuito. Registrándote de forma totalmente gratuita, tienes acceso a cientos de películas de América Latina y también artículos, reseñas y noticias del cine regional.El catálogo es amplio y tiene películas, cortometrajes y documentales de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, países que integran el proyecto, organizado por entidades cinematográficas de los seis países. Para el público latinoamericano el acceso a los contenidos es ilimitado. Sin embargo, personas del resto del mundo también pueden acceder a un 8 % del catálogo cinematográfico, lo que permitió al sitio internacionalizar su contenido. De hecho, Alemania, Estados Unidos, Suiza, España, y Francia, son algunos de los 40 países que más visitan la página.Aquí tienes el link a su página web.Desde Argentina a todo el mundo, la plataforma Cine Argentino Play ofrece las mejores producciones nacionales para el público argentino y de todo el mundo. Todo esto completamente gratis. Creada por la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT, en conjunto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales argentino, puedes acceder a la página con este link. Pelidom se convirtió en "la primera plataforma streaming de la República Dominicana, para el estreno de películas dominicanas en el territorio nacional y en más de 112 países simultáneamente", anunció a mitades de abril el cineasta dominicano Alfonso Rodríguez según informó Diario Libre.A través de una suscripción, puedes acceder a películas, documentales, cortometrajes, e incluso conciertos y series televisivas de la República Dominicana. Esta es su página web.La plataforma mexicana Film in Latino tiene una extensísima cartelera de cine tanto latinoamericano como de todo el mundo. Aunque funciona por suscripciones pagas, hay una enorme cantidad de contenidos gratuitos. Film in Latino es un proyecto de la Secretaría de Cultura del país norteamericano y del Instituto Mexicano de Cinematografía, que ofrece, además, un blog donde hay múltiples artículos sobre "temas de actualidad de la comunidad cinematográfica y sus realizadores, a nivel nacional e internacional".El contenido está disponible solo para el territorio mexicano. Accede aquí a la página.Una plataforma de profundo interés para los cinéfilos uruguayos es la recientemente creada +Cinemateca, que llevó al plano digital los contenidos de la asociación civil de cine Cinemateca Uruguaya, cuya sala de cine está actualmente cerrada a causa de las restricciones sanitarias. Funciona de una forma similar que la mexicana: ofrece películas, cortometrajes y documentales a través de un sistema de suscripción, pero ofrece también contenidos gratuitos. La página, también, funciona solo dentro del territorio uruguayo. Conoce +Cinemateca a través de este link. Otra nueva plataforma de streaming latina es Bolivia Cine, creada por los cineastas bolivianos Ariel Soto y Álvaro Olmos y lanzada el 21 de marzo de 2021, fecha del Día del Cine Boliviano.La plataforma reúne múltiples películas, documentales y cortos de Bolivia, y también de otros países latinoamericanos. “Somos la primera plataforma que tiene a las películas más representativas que obtuvieron galardones en sus estrenos y de alguna forma un intermediario para que los productores obtengan recursos (por el alquiler y compra) de las películas”, explicó Soto a Periódico Bolivia. El contenido también está solo disponible para residentes de Bolivia. A continuación: el link a la página. Otra plataforma que ofrece cine de Latinoamérica es Zine.ec, fundada por un equipo liderado por el cineasta y guionista ecuatoriano Eduardo Araujo. Creada a mitades de 2020, el sitio ofrece perlículas de toda la región, haciendo especial hincapié en producciones nacionales.Funciona a partir de un sistema de suscripciones, y la mayoría del contenido puede verse desde cualquier parte del mundo, salvo por excepciones debido a restricciones de derecho de autor, que rigen para algunos productos en particular. Si quieres conocer la página has clic aquí.

