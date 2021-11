https://mundo.sputniknews.com/20211104/quien-es-jose-antonio-kast-el-bolsonaro-chileno-1117893860.html

¿Quién es José Antonio Kast? El 'Bolsonaro' chileno

¿Quién es José Antonio Kast? El 'Bolsonaro' chileno

El abogado y exdiputado chileno de origen alemán es la carta presidencial de la ultraderecha del país austral, que no presenta ningún tipo de tapujos en... 04.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-04T19:47+0000

2021-11-04T19:47+0000

2021-11-04T19:47+0000

américa latina

chile

elecciones presidenciales

josé antonio kast

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1117894236_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_b9518775ceb5777db18d4f68c819093e.jpg

Hace unos años parecía que la mayoría de la derecha chilena se había sacado la mochila del pinochetismo de sus hombros. Resultaba muy difícil encontrar —al menos en público— defensores de la dictadura cívico-militar comandada por el general Augusto Pinochet (1973-1990).Sin embargo, la candidatura de José Antonio Kast, líder del recientemente creado y ultraderechista Partido Republicano y del conglomerado Frente Social Cristiano, logró posicionarse aún más a la derecha que el oficialismo chileno actual, comandado por un presidente como Sebastián Piñera, acusado de graves violaciones a los derechos humanos durante su administración.El Bolsonaro chilenoJosé Antonio Kast, es el menor de 10 hermanos de una familia de inmigrantes alemanes provenientes de Baviera, que se asentó en Chile en el año 1946. Está comprobada la participación de su padre en las filas del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se le pudo imputar nada reñido con crímenes de lesa humanidad u otros crímenes.El abogado y exdiputado de 55 años, fue durante 20 años militante del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), fundado por el ideólogo de la dictadura y redactor de la Constitución Política de 1980 —la que será reformulada mediante la Convención Constitucional en ejercicio— Jaime Guzmán, quién fuera considerado como "un mentor" para Kast en particular y para la derecha chilena en general.Su postura frente a la migración, la seguridad y el conflicto del Estado chileno con el pueblo-nación mapuche, es sumamente conservadora, "como también desde la perspectiva valórica que promueve en cuanto a modelos de familia deseables y contrario a las reivindicaciones de género que han tenido una oleada con los movimientos feministas de los últimos años", sostiene Esteban Morales, doctor en sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM) y economista de la UNAM.Muchos intelectuales han caracterizado a este tipo de líderes de la derecha, representada en EEUU por Donald Trump (2016-2020) o Jair Bolsonaro en Brasil, como un neofascismo que recoge en términos económicos el neoliberalismo por sobre el corporativismo que era propio de los proyectos nacionalsocialistas de la década de 1930, cuya mayor representación fue el nazismo alemán y el fascismo italiano."Respecto a ese modelo de familia —padre, madre, hijo—, modelo tradicional victoriano burgués que se impuso en el proyecto moderno, no tienen cabida las disidencias sexuales ni las diversidades de género, por lo tanto, son fuertemente reprimidos en términos de la negación simbólica de la existencia de este tipo de proyectos de vida", profundizó Morales.El plan de Kast también comprende el retroceso de iniciativas en la legislación chilena vigente: "Hace un par de años se aprobó el aborto en tres causales. La candidatura de Kast ha manifestado que quiere retroceder derogando esa ley en términos de la consagración de derechos por el cual el movimiento de mujeres logró avanzar en ese sentido, para seguir hacia un aborto legal universal", recalcó el sociólogo.Nacionalismo, pero sin pagar impuestosEn Chile causó revuelo la aparición de Kast en la investigación periodística denominada Panama Papers, donde el candidato figuraba al frente de la propiedad de una empresa off shore con el fin de evadir impuestos en territorio chileno.Incluso ha sido increpado respecto del doble rasero que supone enarbolar las banderas del 'patriotismo' y nacionalismo, pero evadir aspectos impositivos del país."Este tipo de modelo de negocios para no pagar impuestos, me parece coherente con el modelo económico que propone Kast", afirma Morales.'No soy José, soy José Antonio'Kast se ha presentado frente a la opinión pública como alguien que mantiene la calma y parsimonia al hablar, mientras provoca e ironiza con sus contrincantes. Ante esta actitud, la normalización y negacionismo de la dictadura, la relativización de las violaciones a los derechos humanos y los juicios dictados contra los genocidas chilenos, pasan desapercibidas en debates.Sin embargo, en el último debate del mes de octubre, Kast se molestó porque fue llamado simplemente como 'José', por parte del candidato Gabriel Boric, quien lo ha interpelado constantemente al llamarlo solo por su primer nombre. "Esto denota la extracción de clase del candidato y al grupo social al cual representa, no solo en su candidatura sino también en sus orígenes. Resulta que no le molesta que le digan negacionista, homófobo, nazi o defraudador. Le molesta que le digan José en vez de José Antonio", advirtió Morales.Encuestas y lideratosLas casas encuestadoras han asumido el liderato de Kast de cara a los comicios de noviembre, en un escenario donde han sido sumamente cuestionadas por la opinión pública. “Las encuestas en Chile se hacen para decir lo que la elite quiere”, sostuvo Marta Lagos, directora de Mori-Cerc, a medios chilenos.Morales apuntó que desde que se decretó el voto voluntario en Chile, no han podido predecir determinados escenarios, "han perdido mucha credibilidad, pero sin embargo, la candidatura de Kast ha usado a los medios para posicionarse en las encuestas, provocando a candidatos constantemente, eso ha hecho que se instale y se lo vea como un candidato competitivo y por lo tanto eso hace que haya tenido un repunte durante los últimos meses y se vea como el candidato de la derecha que va a pasar a segunda vuelta"."El populismo punitivo de la extrema derecha es su principal slogan para proponer soluciones respecto a problemas de inseguridad, que se traducen también en los flujos migratorios de los últimos años. Por lo tanto, eso también debido a la crisis económica, donde una cesantía que ha subido muchísimo, y ha sido visto por el pueblo, que ve en él, un candidato que promoverá el empleo para lo chilenos y no para los extranjeros, y eso, parte de la ciudadanía lo ha tomado como un proyecto deseable", finalizó Morales.

https://mundo.sputniknews.com/20211103/se-puede-confiar-en-las-encuestas-en-chile-1117827715.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, elecciones presidenciales, josé antonio kast