https://mundo.sputniknews.com/20210909/chile-a-48-anos-del-golpe-contra-allende-persiste-la-deuda-y-la-herida-no-cicatriza-1115901121.html

Chile: a 48 años del golpe contra Allende, persiste la deuda y la herida no cicatriza

Chile: a 48 años del golpe contra Allende, persiste la deuda y la herida no cicatriza

En un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile, la analista y activista Javiera Arce, magíster y licenciada en Ciencia Política, dialogó con 'Telescopio' sobre el impacto del aniversario y sus consecuencias en el presente del país.

2021-09-09T22:05+0000

2021-09-09T22:05+0000

2021-09-09T22:21+0000

telescopio

chile

augusto pinochet

dictadura

salvador allende

desaparecidos

golpe

estados unidos

australia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115900677_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_b8314d890d318bb4023ffa4b7bb1eb1c.jpg

Chile: a 48 años del golpe contra Allende, persiste la deuda y la herida no cicatriza Chile: a 48 años del golpe contra Allende, persiste la deuda y la herida no cicatriza

Este 11 de septiembre se cumplen 48 años del golpe de Estado en Chile, que terminó de forma violenta con el Gobierno de Salvador Allende.La toma de los militares al Palacio de la Moneda y el bombardeo del edificio en 1973, además de la muerte del presidente Allende, fueron el mojón de comienzo de una sangrienta dictadura militar.Aquella acción armada marcó el fin del Gobierno de la Unidad Popular y estableció una junta militar liderada por el general Augusto Pinochet. 3.000 asesinatos y 40.000 desaparecidos son parte de las consecuencias del régimen que se extendió por casi dos décadas, hasta 1990.Las repercusiones de la ruptura institucional en el país suramericano llegan hasta el presente, con personas desaparecidas y encarceladas después del estallido social de 2019 contra el actual presidente Sebastián Piñera.Para profundizar en este aniversario y sus consecuencias, y analizar el presente del Chile democrático, Telescopio entrevistó a la analista chilena Javiera Arce, magíster y licenciada en Ciencia Política, activista por los derechos civiles y políticos de las mujeres e integrante de la red de politólogas."En 1973 se vivía un momento muy complejo, la sociedad estaba muy polarizada y existió un desorden institucional no sólo provocado por la izquierda sino también por la derecha", recordó Arce.La entrevistada señaló que "el empresariado comenzó a capturar bienes básicos como los alimentos, y eso generó mucho malestar en la población y el clima se enrareció hasta que la Junta Militar fue con todo contra la institucionalidad".Para Arce, un elemento "brutal es constatar cómo hasta hoy existe el miedo que dejó la dictadura a la política, a expresar las ideas sin quedarte viendo como un bicho raro".Arce entiende que en su país persiste "una deuda que no está saldada ni la herida que sufrió la democracia está recuperada". Esto se debe a que la nación "aún no ancló el sistema sino que este quedó desanclado por culpa de las élites políticas y empresariales que construyeron una transición democrática entre ellas".La analista lamentó que "se mantenga un velo sobre el rol en los hechos que tuvo EEUU, cuando es sabida su participación y el error histórico que cometió en haber potenciado un golpe de estas características. Y también es "doloroso, por ejemplo para Australia, asumir que participó de algo así por parte de su Gobierno", agregó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

chile

australia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, augusto pinochet, dictadura, salvador allende, desaparecidos, golpe, estados unidos, australia, аудио