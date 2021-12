Sida en Paraguay: una pandemia de 40 años afectada por el coronavirus

https://mundo.sputniknews.com/20211201/sida-en-paraguay-una-pandemia-de-40-anos-afectada-por-el-coronavirus--1118872732.html

En el marco del Día Mundial del Sida, en Paraguay reclaman mayor inversión estatal para la prevención del VIH. En otro orden, abordamos la acusación de la Fiscalía boliviana a Jeanine Áñez por asumir la presidencia de forma inconstitucional. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

En Paraguay, de acuerdo con datos oficiales, en lo que va de este año hasta octubre fueron diagnosticadas con VIH 865 personas, de las cuales 70% son varones y 45% son adolescentes y jóvenes. El promedio es de tres diagnósticos positivos por día.María Lourdes Herreira, coordinadora de la asociación Organizadas por un Mismo Ideal (Opumi), la cual trabaja con mujeres que viven con el virus, afirmó a En Órbita que "desde hace años no hay casi nada de recursos financieros para el Programa Nacional de Control del VIH/Sida e ITS".De acuerdo con la entrevistada, la falta de la ley se debe a las presiones de grupos conservadores.Por otra parte, Herreira destacó el protocolo para evitar la transmisión del virus de madre a hijo, aunque la discriminación en algunos hospitales incida en su cumplimiento. El plan incluye la prueba de VIH y sífilis apenas confirmado el embarazo, medicación, programación de cesárea y sucedáneos de leche materna hasta los siete meses.Como ha ocurrido en otros países, en Paraguay la pandemia ha dificultado los testeos y controles, aunque el Estado y la sociedad civil trabajaron en conjunto para entregar medicación a domicilio. Sin embargo, un porcentaje de personas se negó a recibirlas porque su familia desconocía la situación."El Estado no invierte recursos económicos para trabajar con la población en cuanto a la información de cómo se transmite el VIH, dado que no se contagia. No toda la población tiene este conocimiento, sobre su transmisión. A raíz de esto, muchas de las personas con VIH son discriminadas en su familia, en sus trabajos y en sus comunidades", sostuvo la coordinadora de Opumi, en Paraguay.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la acusación de la Fiscalía boliviana a Jeanine Áñez por asumir la presidencia de forma inconstitucional, a través de las opiniones de Damián Andrada, magíster en Ciencia Política por Flacso Argentina y del corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa. Y además el cierre en México de la séptima Cumbre del Grupo de Puebla.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

