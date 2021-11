https://mundo.sputniknews.com/20211130/peligro-de-contagio-el-termino-juridico-con-el-que-mexico-criminaliza-a-las-personas-con-vih--1118831822.html

"Peligro de contagio", el término jurídico con el que México criminaliza a las personas con VIH

"Peligro de contagio", el término jurídico con el que México criminaliza a las personas con VIH

Treinta estados de la República mexicana tipifican el delito de "peligro de contagio" en cuyo listado de enfermedades incluyen el virus de la inmunodeficiencia... 30.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-30T22:10+0000

2021-11-30T22:10+0000

2021-11-30T22:10+0000

américa latina

💗 salud

vih

día de la lucha contra el sida

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106525/64/1065256417_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_b6ccdc4edf1551bb767e230a1a1186ee.jpg

La Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH se constituyó en octubre de 2017 pero su gestación, señala su fundadora, Patricia Ponce, comenzó dos años antes cuando el Congreso del estado de Veracruz modificó su Código Penal local para "sancionar la transmisión del virus". En 2015, el estado incluyó al VIH dentro de las infecciones de transmisión sexual que podrían incurrir en el delito de "peligro de contagio" y se estableció una pena de seis meses a cinco años de prisión, así como una multa de 50 días de salario mínimo (siete dólares al día), "a quien dolosamente infectara a otra persona". Para ese entonces, el estado de Jalisco ya contaba con la misma especificación en su Código Penal local y, luego de Veracruz, siguió la mayoría de los estados del país. Actualmente sólo dos estados de la República mexicana no lo incluyen en sus legislaciones: Aguascalientes y San Luis Potosí. Desde la red se argumentó entonces que la prevención, atención y el control del VIH son facultades exclusivas de las autoridades en materia de salud, por lo que las autoridades judiciales no tendrían que desarrollar e implementar medidas contra la transmisión del virus; si embargo, la denuncia pública no fue suficiente. Patricia Ponce y otros dos activistas fundadores de la Red, Gonzalo Aburto y Ricardo Hernández Forcado, acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo órgano de justicia del país determinó que la causal era inaplicable por inconstitucional; sin embargo, el código no ha sido reformado y la resolución de la SCJN solo aplica para Veracruz. Según explicó el abogado e integrante de la Red, Antonio Matus, las consideraciones de la Corte sirven para sensibilizar a los congresos locales con miras a que "deroguen las nuevas iniciativas y las existentes en 30 estados".Los datosA la par de la pelea legal contra la legislación en la Suprema Corte, la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH organizó un trabajo de monitoreo de los posibles intentos de reforma junto a sus 40 integrantes, presentes en 14 estados del país.Leonardo Bastida fue el encargado de sistematizar la información de monitoreo realizada de forma descentralizada en el territorio, durante los últimos meses de 2020 y el primer semestre de 2021.La red también comprobó que los Códigos Civiles recortan los derechos de las personas que viven con el virus: Desde la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, tan solo en Veracruz, se han detectado 15 casos de personas que viven con el virus acusadas penalmente por el "delito de contagio" hasta el año 2017; le sigue Sonora con 14 casos, Tamaulipas y el Estado de México con cinco, mientras que en la Ciudad de México y Nuevo León se localizó un caso en cada entidad. Según datos de la Secretaría de Salud, entre 1983 y noviembre de 2021, se notificó el diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana a 328.791 personas, de las cuales 201.439 están vivas. Las entidades con mayor tasa de casos nuevos son Quintana Roo, Colima, Campeche, Tabasco y Yucatán.

https://mundo.sputniknews.com/20211116/amo-estar-sana-una-argentina-se-cura-del-vih-sin-recibir-tratamiento-1118294165.html

https://mundo.sputniknews.com/20210825/comienzan-los-ensayos-de-la-vacuna-contra-el-vih-en-humanos-1115394932.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

💗 salud, vih, día de la lucha contra el sida, méxico