Una mujer argentina se convierte en la segunda persona del mundo en curarse del VIH

BUENOS AIRES (Sputnik) — Una mujer argentina fue identificada como la segunda persona del mundo cuyo sistema inmune la habría curado del virus de la... 18.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-18T14:47+0000

2021-11-18T14:47+0000

2021-11-18T15:09+0000

américa latina

argentina

vih

La mujer argentina, llamada paciente de Esperanza por provenir de una ciudad denominada así, en la provincia de Santa Fe (centro-este), tiene 30 años y fue diagnosticada con VIH-1 en 2013.Tras ocho años de controles y diez pruebas de carga viral, los médicos no identificaron ningún signo de infección en el cuerpo de esta argentina, que nunca recibió un tratamiento de trasplante de células madre."Lo que ocurre con la paciente de Esperanza está en un nivel diferente", dijeron investigadores de Argentina y Estados Unidos, que desde 2017 monitorean su estado de salud a través de muestras de sangre que no arrojaron evidencia de que el virus esté latente.Los científicos no hallaron genomas intactos del VIH tras estudiar más de 1.190 millones de células de sangre y 500 millones de tejidos."Ahora estamos estudiando la posibilidad de inducir este tipo de inmunidad en personas con terapia antirretroviral mediante la vacunación, con el objetivo de educar a sus sistemas inmunitarios para que sean capaces de controlar el virus sin terapia antirretroviral", dijo el doctor Xu Yu, un inmunólogo viral en el Instituto Ragon en Boston.En los análisis también intervino la médica del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA de Buenos Aries Natalia Laufer.La primera paciente que se curó del VIH sin un trasplante de médula fue Loreen Willenberg, de 67 años, proveniente de la ciudad estadounidense de San Francisco (este).

