Madrid se despide a lo grande de 'La Casa de Papel' con un evento lleno de sorpresas y más misterios

'La Casa de Papel' llega a su fin. La última temporada se estrenará en Netflix el 3 de diciembre; y para celebrarlo, la serie se ha despedido a lo grande con...

La locura llegó a Madrid. Y lo hizo en forma de evento interplanetario con un punto cero: el palacio de Vistalegre. El motivo de la celebración era la esperadísima llegada de la temporada final de La Casa de Papel, que se estrenará en Netflix el 3 de diciembre y que contará con cinco capítulos que prometen ser de infarto.La serie, de fama mundial, se ha convertido en la ficción más vista de todo el mundo. Según la compañía de análisis Parrot Analytics, con el estreno en septiembre de 2021 de la primera parte de la temporada final, La Casa de Papel se convirtió en la serie más demandada a nivel global teniendo en cuenta todas las plataformas. Por países, donde más se visionó la serie durante su último estreno fue India, seguida de EEUU y en tercer lugar España. La empresa de datos también indicó que La Casa de Papel fue vista casi 80 veces más que el resto de contenidos a nivel mundial. El fenómeno es imparable y todavía queda la explosión final.Llega 'El Legado' a MadridEl evento celebrado en el Palacio de Vistalegre fue retransmitido en directo a través de streaming y comenzó a las 21:15 h local de España, pero desde varias horas antes, cientos de fans ya se agolpaban en las inmediaciones del lugar con un objetivo: querían ver, sentir y tocar a sus ídolos. No importaba el frío y la amenaza de lluvia en Madrid. Muchos habían llegado desde otros puntos de España o incluso desde el extranjero.Unos chicos que habían venido de Polonia y que portaban las caretas clásicas y el mono rojo de la banda a modo de merchandising, pedían (intensamente) a los creadores que resuciten a Tokio (Úrsula Coberó), Nairobi (Alba Flores) y Berlín (Pedro Alonso): "No sé cómo lo pueden hacer, pero que lo hagan, queremos que ambos vuelvan a cobrar vida, aunque sea en otra serie derivada", declararon a la Agencia Efe.El elenco de actores al completo participó de este encuentro que se promocionó desde varias semanas antes en las redes sociales bajo el nombre de La Casa de Papel: El Legado."El evento que no te puedes perder", "Acompáñanos al mayor evento del año", "De Madrid a tu casa", "La banda se reúne por última vez" o "Te esperamos desde cualquier parte del mundo", fueron algunos de los mensajes que tanto Netflix como la cuenta oficial de la serie en IG y Twitter estuvieron lanzando los días previos para promocionarse y crear expectativas.La cola interminable, los nervios, los fans:Solo unos pocos privilegiados pudieron entrar al Palacio. Para conseguir una entrada había que seguir pasos muy rigurosos con instrucciones que llegaban a cuentagotas y a través de la página web o la cuenta oficial de IG de la productora. Y había que ser, claro, un poco friki de la serie. La prueba consistía en visionar un pedazo de un capítulo cualquiera y adivinar el minuto y la temporada a la que pertenecía ese fragmento. Nivel superior de fan, claramente.Los que lo consiguieron (se repartieron dos entradas por correo electrónico inscrito ganador hasta completar aforo) pudieron disfrutar de la noche mágica junto a los actores, creadores y productores, que se pusieron sus mejores galas para compartir con ellos la que probablemente haya sido la noche más especial del año, y de la historia de La Casa de Papel.Sin embargo, algunos fans no pudieron entrar a pesar de que habían conseguido entrada y lloraban desconsoladas en la puerta, mientras los vigilantes de seguridad les sacaban de la fila sin remordimientos. El motivo: eran menores de 16 años. Una norma que no se había anunciado de antemano. Fue el caso de un grupo de chicas de entre 13 y 14 años que había venido con sus padres y que estaban muy molestos también con esta decisión, pero que nada pudieron hacer a pesar de las súplicas."Hemos venido de muy lejos solo para verlos. Nos parece injusto porque venimos con adultos. Si nuestros padres nos dejan ver la serie en casa, ¿por qué no podemos entrar? Que nos rompan así la ilusión…", aseguraban las adolescentes a este medio sin parar de llorar.Glamour y emoción en la alfombra rojaEn la alfombra roja hubo muchos gritos, muchos llantos, muchos flashes, firmas de autógrafos, demandas de selfies y un desfile de idas y vueltas de los protagonistas.Jaime Lorente, el actor que da vida a Denver, y que además acaba de ser papá y está inmerso en el lanzamiento de su último single (también es cantante), declaraba frente a las cámaras de televisión que estaban "muy felices" porque "esto es un gesto de amor enorme de la gente. No tengo palabras".Por su parte, uno de los productores de la serie, Alex Pina, preguntado por el (gran) final señaló: "Para mí, el final de La Casa de Papel es mejor de lo que pensábamos que íbamos a poder escribir. Hemos sufrido tanto escribiendo ese final, y hemos tirado muchos guiones porque no estaban a la altura que lo que finalmente ha salido es mucho mejor de lo que nos imaginamos. Para mí es sorprendente".Nawja Nimri, que da vida a la maquiavélica agente Alicia Sierra, también habló de las elucubraciones sobre el final y señaló que "era muy complicado cumplir con las expectativas de la gente, pero creo que lo han conseguido. No va a defraudar".Su personaje, que se incorporó en la temporada 3 de la trama, ha conseguido enamorar a los fans a pesar de ser uno de los más malos con la banda. Según pudo corroborar Sputnik en la cola de fans que esperaban para entrar al Palacio de Vistalegre, varios corrillos hablaban entre sí de cómo "Alicia Sierra se merece tener una serie para ella sola, es un personaje genial".Sorpresas y anuncios durante el evento:De quién sí habrá un Spin-Off, y esta fue sin duda la noticia más importante de la noche de gala, es de Berlín, el personaje al que da vida el actor gallego Pedro Alonso. Berlín será la serie derivada de La Casa de Papel y se centrará en la vida del polémico hermano mayor de El Profesor. "El atraco llega a su fin… Pero la historia continúa". Así es como Netflix dio a conocer esta noticia durante el evento a la par que lanzó un tráiler sobre la nueva serie que llegará en 2023 y que ya se ha hecho viral.El propio actor, emocionado ante la publicación de la noticia, tomó la palabra para asegurar que "este es un momento memorable porque es el final de un ciclo, pero es el principio de otro". Y confesó que siente "un poco de respeto y responsabilidad" por todo lo que este nuevo reto conllevará a nivel personal y profesional.El actor, entrevistado pocos días antes por el programa Sin Tapujos de Sputnik Mundo, en el que anunció que tiene nuevos proyectos en México donde quiere grabar un documental sobre chamanismo y medicinas alternativas, habló también del final de la serie y aseguró que será "un final de locos, ambicioso, pero a la altura"; y preguntado sobre si estaba preparado para lo que se viene, hizo, en broma, el gesto con los brazos de la meditación como invocando de antemano la tranquilidad que va a necesitar para los próximos meses. No se equivocaba.Durante el streaming de El Legado, el propio Alonso fue el encargado de anunciar que La Casa de Papel tendrá su versión coreana de la serie y que llegará a Netflix en 2022 de la mano, nada más y nada menos, del famoso actor coreano Park Hae-soo, quien se ha hecho mundialmente conocido tras protagonizar la serie El juego del calamar, donde daba vida a Cho Sang-Woo.Poco a poco, la cola de fans, pacientes con sus entradas en la mano, fue avanzando hasta ingresar al Palacio. Se notaban los nervios y la emoción, que no terminaron con el ingreso sino más bien todo lo contrario. Fuera, la puerta, y las escaleras, auguraban lo que iba a ser una noche mágica y espectacular. Luces, pantallas gigantes con caretas enormes de La Resistencia en las paredes de los edificios, vigilantes de la banda vestidos con el mono rojo subidos en las azoteas, expectantes ante un público que pudo disfrutar de una gala donde llegaron mensajes y preguntas de fans de todo el mundo.Durante el evento se desbloquearon los 15 primeros minutos de la última temporada que pudieron verse al final; y algunos avances como el tráiler y el título de cada uno de los cinco capítulos finales. Todas estas pistas han dado lugar a que los seguidores hayan puesto en marcha la maquinaria imparable de las suposiciones sobre qué pasará al final con todo tipo de teorías que ya comienzan a circular por las redes sociales. Sin embargo, ese Gran Final continúa siendo una incógnita y habrá que aguantar los nervios hasta el viernes 3 de diciembre. Traten de no pensarlo mucho y activen la cuenta atrás.Ah. Y no hagan planes para el próximo fin de semana porque seguro que no salen de casa.

