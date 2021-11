https://mundo.sputniknews.com/20211129/pedro-alonso-revela-que-quiere-vivir-en-mexico-y-califica-el-final-de-lcdp-como-muy-ambicioso-1118648540.html

Pedro Alonso revela que quiere vivir en México y califica el final de LCDP como "muy ambicioso"

Pedro Alonso es el actor que da vida al amado 'Berlín', de 'La Casa de Papel', la serie de Netflix que triunfa en el mundo entero y que ha roto todos los... 29.11.2021, Sputnik Mundo

Aunque Alonso se ha hecho mundialmente conocido por su personaje en LCDP, lo cierto es que este gallego de cincuenta años tiene una carrera de éxitos a sus espaldas. Y lo más interesante de él, aparte de sus habilidades evidentes frente a la cámara, es su dedicación a otras artes como la escritura o la pintura.El actor es risueño, cercano, divertido y tremendamente espiritual, y así lo demuestra en esta entrevista para Sin Tapujos donde habla de su primer libro publicado: El libro de Filipo, una autobiografía donde cuenta una regresión a una vida pasada que vivió gracias a una sesión de hipnosis que le hizo su pareja.Alonso se declara un ferviente seguidor de las terapias de medicina alternativa a las que llegó "tras un colapso" y "una depresión" que sufrió cuando tenía 33 años: "Uno tiene que estar harto para decidir resetearse; y en ese momento puse el foco en otras herramientas. Me ayudó muchísimo la meditación y empecé a pintar".El artista revela que quiere mudarse a vivir a México y que allí va a rodar un proyecto documental personal sobre el chamanismo y las ceremonias de limpieza con ayahuasca.Sobre la experiencia de La Casa de Papel, reconoce que le ha cambiado la vida y que "ha sido algo inaudito, inesperado y difícil de dimensionar que me pilló después de una época de subidas y bajadas". Al final definitivo lo califica "de locos" y "muy ambicioso" donde "no siempre tienen por qué ganar los buenos".

