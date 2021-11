https://mundo.sputniknews.com/20211130/rusia-da-una-respuesta-contundente-a-amenazas-de-occidente-1118823833.html

Rusia da una respuesta contundente a amenazas de Occidente

Rusia da una respuesta contundente a amenazas de Occidente

Occidente intensifica sus provocaciones a Rusia, que le responde contundente. Tras 16 años de Merkel, Alemania ya conoce a su futuro canciller. Prensa... 30.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-30T19:03+0000

2021-11-30T19:03+0000

2021-11-30T19:03+0000

octavo mandamiento

eeuu

ue

bielorrusia

honduras

turistas

migrantes

camino de santiago

xiomara castro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1118823808_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_c6e9f8bf205fa89e45f3a01d02647b59.png

Rusia da una respuesta contundente a amenazas de Occidente Rusia da una respuesta contundente a amenazas de Occidente

Rusia no se calla ante Occidente"No queremos ver acciones que sean innecesariamente agresivas o desestabilizadoras para lo que ya es una situación muy tensa [en la frontera entre Rusia y Ucrania]", dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa. Sólo le faltó agregar: "o se van a enterar". Kirby se refería así a los ejercicios militares que planean realizar Bielorrusia y Rusia para reforzar la defensa de las fronteras con Ucrania, de acuerdo al ministro de Defensa bielorruso, Víktor Jrenin, quien aseguró que ambos países deben perfeccionar su sistema conjunto de defensa antiaérea.En este sentido, recordemos que el pasado 12 de noviembre el ministro bielorruso declaró que tenía la impresión de que Polonia pretendía desatar un conflicto armado, en el que deseaba implicar a la Unión Europea. Mientras, que a principios de noviembre, ya había denunciado que la decisión de Polonia de concentrar 15.000 soldados, tanques, medios de defensa antiaérea y otras armas pesadas cerca de la frontera bielorrusa no podía considerarse como una respuesta adecuada a la crisis migratoria, sino más bien que podría tratarse de la creación de grupos de tropas de ataque, y enfatizó que las acciones del Ejército polaco contradecían todos los acuerdos internacionales y bilaterales.En este sentido, el propio presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró este mismo lunes que Occidente está usando a los migrantes para contener al ejército bielorruso en caso de que surja un conflicto con Rusia.Entonces desde Occidente siguieron emitiendo mensajes, que no por menos previsibles, están menos reñidos con la realidad. Así, en su primera intervención en una reunión de la OTAN, la ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, sacó a relucir toda su rusofobia: "Cualquier acción de Rusia para socavar la libertad y la democracia que nuestros socios disfrutan será un error estratégico", afirmó, y llamó a p potenciar un frente común de los aliados para desafiar "las continuas acciones desestabilizadoras de Rusia y Bielorrusia". "Deseamos un mundo en el que la libertad y la democracia no solo sobrevivan, sino que prosperen, y, para conseguir este objetivo, nos alzaremos con nuestros socios democráticos contra la maligna actividad de Rusia", señaló Truss.Truss, que dicho sea de paso estaba de visita en Estonia, donde junto a su homóloga estona, Eva María Liimets, discutieron la próxima reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN que tendrá lugar en Riga y visitaron a los militares británicos que se encuentran en la localidad estonia de Tapa como parte del batallón internacional de la OTAN. En ese encuentro, Liimets también tuvo algo que decir: "Para nosotras es importante confirmar la unidad de la OTAN, esperamos que la Alianza fortalezca su posición en el ámbito de la defensa y contención en nuestra región. Tenemos que asegurarnos de que nuestro comunicado sea claro y funcione como un factor limitante; un nuevo ataque contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania inevitablemente llevará a una respuesta decidida e inequívoca de Occidente", señaló Liimets.A esta 'fiesta', que tiene mucho de coordinación y poco de espontaneidad, también se sumó el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Edgars Rinkevics. Reunido con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, soltó ante la prensa: "La OTAN y la UE deben dar a Rusia una clara señal de que en caso de amenaza a Ucrania se dará una respuesta".La realidad es que parece que la cosa no es tan así. Y es que mientras que el ministro de Exteriores de ese país, Dmitri Kuleba, afirmó que cerca de la frontera se encuentran más de 100.000 soldados rusos, tanques, piezas de artillería y otro material militar, a principios de este mes, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, Serguéi Shaptala, desmintió esas conjeturas y remarcó que los datos de la inteligencia no confirman las informaciones de esos diarios norteamericanos.Entonces, desde Rusia también desmintieron a esos medios occidentales, al denunciar que estas acusaciones occidentales son una excusa de la OTAN para desplegar más equipos militares en la zona. Y este martes Rusia también tuvo algo que decir. Este martes, el presidente, Vladímir Putin, declaró que "Rusia siente cierta preocupación ante el hecho de que cerca de sus fronteras se estén llevando a cabo ejercicios militares a gran escala, algunos de los cuales no estaban previstos, como sucedió recientemente en el mar Negro"."Si en el territorio de Ucrania aparecen armas de ataque que lleguen a Moscú en 7-10 minutos, y en 5 minutos en el caso de las armas hipersónicas [...] tendremos que crear algo similar contra los que nos amenacen". Agregó que su país tiene ya capacidad para neutralizar esas amenazas, a las que calificó de una "línea roja". Putin remarcó que Rusia ensayó con éxito una versión naval de los misiles hipersónicos que superan nueve veces la velocidad del sonido y que estarán operativos desde comienzos de 2022. "Esperamos que no se llegue a ese extremo. Esperamos que prevalezca el sentido común y de responsabilidad", apostilló Putin.Prensa dominante, ¿traslada una amenaza oculta a Xiomara Castro?El triunfo de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales de Honduras es una de las noticias más comentadas en los medios internacionales, donde las reacciones van, desde la alegría, hasta una decepción difícil de camuflar, al tiempo que los pronósticos respecto al futuro de la nación centroamericana también son diferentes.El diario español ABC constata en su artículo titulado 'La izquierda se abre camino en Honduras con la victoria de Xiomara Castro' que la ganadora de los comicios del pasado domingo "es la primera mujer que ostentará la presidencia de Honduras", subrayando que "Castro representa un giro a la izquierda que pretende continuar el legado de su esposo, Manuel Zelaya, quien fue destituido tras un golpe de Estado que sumió al país en una crisis política que arrastra hasta hoy".Al mismo tiempo, se subraya que tras la publicación de los primeros resultados, las calles de Honduras "estallaron en fiestas que nunca antes se habían visto", algo que el periódico califica como "una muestra de rechazo hacia" el por ahora presidente Juan Orlando Hernández Hernández "y su polémica gestión".En este contexto, se citan las promesas de Castro de acabar con "el narcotráfico, los escuadrones de la muerte y la corrupción; es decir, los grandes males de Honduras que durante décadas han sido casi imposibles de erradicar".Cabe señalar que el oficialismo hondureño hizo lo imposible para complicar la campaña electoral de Xiomara Castro. Entre otras medidas, se le impuso un verdadero "cerco mediático", denunció Héctor Amador, director de Radio Globo de Honduras.Mientras, el diario The New York Times indica en su artículo que la capacidad de Castro "de cumplir sus promesas de campaña probablemente enfrentará el desafío de la oposición de los sectores más conservadores del Congreso y de su propia coalición política". "Durante los mítines de campaña, Castro capitalizó el repudio generalizado hacia el gobierno de Hernández. Pero no ha sido específica sobre lo que su gobierno haría, más allá de llenar a Honduras de nuevos subsidios y rechazar las medidas más impopulares de la gestión actual", sostiene el medio.El mismo tema se aborda también en un artículo de Infobae, donde se dice que la llegada de Castro al poder "podría presentar un reto, pero también oportunidades, para el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos".El 7 de diciembre se votará el pedido de vacancia en Perú con el que la derecha pretende sacar del poder a Pedro CastilloEl Congreso peruano votará el próximo 7 de diciembre la solicitud de vacancia que impulsa la derecha de ese país para sacar del poder a Pedro Castillo. ¿Qué tan cerca o lejos están de lograrlo?Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con el analista político Erwin La Rosa.El Camino de Santiago 'reza' por la llegada del turista ruso ante la 'luz roja' de la UEEl Camino de Santiago, la ruta española más universal, está a la espera ansiosa del turista ruso, donde la persistencia de las trabas para la llegada de los viajeros del gigante euroasiático –mientras "muchas otras nacionalidades" pueden visitar España "con la simple presentación de un test PCR" – es algo "inusual, paradójico y sin sentido".Lo dijo a Sputnik el español Vicente Caseiro, presidente y fundador de la 'Asociación Rusa de Amigos del Camino de Santiago', al constatar que ante la 'luz roja' que la Unión Europea [UE] mantiene a los turistas rusos, muchos de ellos optaron por pasar sus vacaciones en países como Cuba o México, con lo cual el sector español se queda sin estos visitantes."Estamos a la espera de que la UE autorice la entrada del turista ruso, que es un turista muy importante para nosotros, que es un turista vital, y además, que ayuda enormemente a nuestra economía", manifestó.Según Caseiro, vicepresidente del Grupo Hermitage –empresa que ofrece una amplia gama de servicios en el área del turismo y la industria hotelera–, "diferentes entidades españolas" del sector "están presionando para que esto cambie y pronto".Comunicó que, al mismo tiempo, se están llevando a cabo diferentes actividades para atraer al cliente ruso, entre ellas, las destinadas a que se conozca más el Camino de Santiago, tanto su "parte turística y lúdica", como también por la religiosa. En este contexto, Caseiro adelantó que en Moscú y San Petersburgo se pondrán dos "mojones" que "simbolizarán el inicio del Camino de Santiago, desde Rusia, hasta Santiago de Compostela".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

bielorrusia

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, ue, bielorrusia, honduras, turistas, migrantes, camino de santiago, xiomara castro, аудио