https://mundo.sputniknews.com/20210617/espana-ansia-la-vuelta-del-turista-ruso-un-cliente-de-seis-estrellas-1113309080.html

España ansía la vuelta del turista ruso, "un cliente de seis estrellas"

España ansía la vuelta del turista ruso, "un cliente de seis estrellas"

"Un cliente de seis estrellas". Es así es como califica al turista ruso Vicente Caseiro, vicepresidente del Grupo Hermitage, una empresa que ofrece una amplia... 17.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-17T14:28+0000

2021-06-17T14:28+0000

2021-06-17T14:28+0000

cuestión aparte

sputnik v (vacuna)

turistas

vacunación

ue

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1113309049_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_101a8a87abc18ef5340717e7590e2540.jpg

España ansía la vuelta del turista ruso, "un cliente de seis estrellas" España ansía la vuelta del turista ruso, "un cliente de seis estrellas"

"España es un país que vive directa e indirectamente del turismo", indicó Caseiro, al resaltar que "uno de los mercados emisores más importantes" para el país ibérico es el ruso, "sobre todo en términos, no de cantidad, pero sí de calidad de gente y de gasto".Un turista que "a fecha de hoy tampoco puede viajar", ante lo cual la Agencia Catalana de Turismo reclama soluciones para permitir cuanto antes la llegada de visitantes del gigante euroasiático. Algo que no sorprende, teniendo en cuenta que en 2019 llegaron a Cataluña más de 795.000 turistas rusos que generaron un gasto de más de 1.160 millones de euros, cifra que lo sitúa en el quinto mercado internacional que más ingresos deja en la comunidad."Ahora mismo lo que hay es una enorme incertidumbre. Yo tengo clientes y amigos hoteleros que a fecha de hoy no saben si tienen que abrir o no tienen que abrir para el mes de julio, porque no tienen la seguridad de poder tener clientes", manifestó Caseiro, al matizar que desde el sector se tiene "mucha más esperanza que el verano pasado", dado que "el índice de personas contagiadas en España va bajando cada día", al tiempo que "hay comunidades autónomas como la de Madrid que están ayudando y mucho al sector turístico", entre otras cuestiones, "permitiendo que las terrazas de los bares estén abiertas más tiempo"."Todo este tipo de nuevas normativas, evidentemente ayudan al sector y también hacen que el turista venga a España, o venga a Madrid en concreto, porque sabe que las medidas que se están haciendo son medidas aperturistas", subrayó.En este contexto, abogó por la apertura también al turismo ruso, tanto a "todo aquel que esté vacunado con la Sputnik V", como también a quienes presenten pruebas PCR negativas."Un ruso gasta durante su estancia en España más que ningún otro europeo, gasta una media de cinco veces más que un inglés, tiene un comportamiento muy correcto. La apertura de fronteras para el turista que quiera viajar a España es muy importante y, sin duda, al final de verano obtendremos resultados muy importantes y muy satisfactorios para nuestro turismo, y sobre todo para nuestra economía", concluyó Caseiro.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

аудио, sputnik v (vacuna), turistas, vacunación, ue, rusia