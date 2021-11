https://mundo.sputniknews.com/20211126/peru-ante-el-riesgo-de-una-nueva-vacancia-presidencial-1118707430.html

Perú ante el riesgo de una nueva vacancia presidencial

Perú ante el riesgo de una nueva vacancia presidencial

Desde que asumió el 28 de julio, el presidente Pedro Castillo no ha tenido una fácil gestión. Ha enfrentado renuncias y cambios en el gabinete, investigaciones por tráfico de influencias de su exsecretario y una oposición que impulsa su caída. 'Telescopio' conversó con el analista peruano Martín Manco, abogado y docente universitario.

El pedido de destitución a Pedro Castillo fue presentado el jueves 25 de noviembre por las bancadas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, este último liderado por la derrotada en el balotaje en las presidenciales, Keiko Fujimori.La propuesta es estudiada por el partido que llevó a Castillo al poder, Perú Libre, con el cual el mandatario mantiene una tensa relación. Desde la agrupación se cuestiona que la gestión del jefe de Estado no se condice con los principios de la izquierda ni con los objetivos políticos de la fuerza política.Para Manco, más allá de la postura ideológica del mandatario, hay dificultades en su Administración porque "no es político y no tiene un manejo de este tipo para salir delante de la crisis económica y política”.El mandato de Castillo debería finalizar en 2026 pero dependerá del resultado de la solicitud de vacancia. Para que avance, se necesitan 52 votos y una vez en el pleno 87 para aprobarlo.Uno de esos sectores poderosos son las grandes compañías mineras, que el Ejecutivo busca que dejen mayores divisas al país por la explotación de sus recursos. Para Manco, el papel que juega Keiko Fujimori en este escenario es "seguir echando gasolina en el fuego"."Nuevamente está desequilibrando la política peruana en su pretendida actitud de gobernar el país, y la ciudadanía ya se lo ha negado en tres oportunidades. Así se lance una cuarta vez, el país no la acepta por todo lo que ella involucra", manifestó el entrevistado.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

