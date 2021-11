https://mundo.sputniknews.com/20211127/la-oscura-navidad-que-una-empresa-argentina-prepara-a-mas-de-4000-trabajadores-1118712253.html

La oscura navidad que una empresa argentina prepara a más de 4.000 trabajadores

Garbarino, empresa líder de venta de electrodomésticos en Argentina, se presentó a concurso preventivo por deudas millonarias y sueldos atrasados, un año... 27.11.2021, Sputnik Mundo

Se acerca la temporada navideña, pero la crisis económica en Argentina y el escándalo por el cierre de locales y despidos masivos de empleados del Grupo Garbarino —hasta ahora la principal empresa de venta minorista de electrodomésticos del país—, tiene a sus 4.325 trabajadores, que no cobran desde hace ocho meses, desesperanzados y furiosos."Veníamos cobrando 75% del sueldo. En abril directamente dejaron de pagarnos. Esto se agravó porque se nos fueron cayendo las prepagas [seguro médico], que afectó a compañeros oncológicos, compañeras con embarazos de riesgo. Hace 15 días falleció Gabriela Molinero, que tenía leucemia y se le cortó la cobertura de salud de calidad por la problemática", dijo a Sputnik Ceferina Luna, trabajadora de Garbarino desde hace 14 años.La estructura del Grupo Garbarino incluye, además de 191 locales de la empresa madre en todo el país, 54 tiendas de la cadena de productos electrónicos Compumundo, una agencia de viajes, una financiera que ofrecía créditos para las compras y dos plantas de ensamblaje en la provincia de Tierra del Fuego (sur).Las primeras sucursales comenzaron a bajar persianas en junio de 2020, primero en las provincias del interior, pero en los últimos meses se completó el cierre total. El grupo acumula una deuda con proveedores por 15.000 millones de pesos (150 millones de dólares), además de una cifra millonaria no calculada por sueldos impagos e indemnizaciones.La administración suspendió a 500 personas durante 2021, pero la debacle se aceleró a partir de agosto, cuando la empresa Cencosud, dueña de centros comerciales, pidió el desalojo de los locales de Garbarino y Compumundo en sus instalaciones.Ese mismo mes, Compumundo anunció el remate del 51% de su paquete accionario, que se realizó en septiembre y para el cual no hubo interesados. En octubre comenzaron a mandar telegramas de desvinculación a cientos de empleados, a pesar de estar prohibidos los despidos en Argentina en el marco de una ley de emergencia económica.El 11 de noviembre, Garbarino envió telegramas de despido a más de 1.800 empleados, procedimiento también denunciado ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de la conciliación obligatoria. A esto le siguió la presentación a concurso preventivo de crisis de parte del Grupo ante la Justicia comercial, el 17 de noviembre.Con esto, sus empleados se quedan definitivamente sin seguro médico, aguinaldo ni ingresos. Pierden también la posibilidad de acceder al Programa de Recuperación Productiva (Repro), otorgado por el Estado a las empresas para el pago parcial de sueldos.¿Saneamiento o vaciamiento?Argentina es el tercer país con más beneficiarios de cuentas en paraísos fiscales registrados en la filtración de los Papeles de Pandora, analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Sus consecuencias están a la vista.Los hermanos Omar y Daniel Garbarino, dueños hasta mediados de 2020 de la empresa Garbarino, y su ex gerente general Carlos García, fugaron del país 44 millones de dólares entre 2011 y 2014, cuando comenzaron a ser investigados por evasión por el fisco argentino.En 2017, la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) radicó una denuncia por presunto lavado de activos luego de que fueran expuestos por la filtración de los Papeles de Panamá de 2016. A través de fideicomisos, firmas suizas y una offshore panameña, extrajeron del país 30 millones de dólares. Los Papeles de Pandora volvieron a tenerlos como protagonistas con otras maniobras por 8 y 6 millones de dólares, la última a nombre de García.En junio del año pasado, en plena clausura por la pandemia, la empresa fundada en 1951, que llegó a ser la mayor cadena de venta minorista de artículos del hogar en el país, fue vendida por los hermanos Garbarino por un valor simbólico: se negoció la transferencia del 100% del paquete accionario cuando ya acumulaba deudas por 12.000 millones de pesos (120 millones de dólares).Garbarino fue adquirido por Carlos Rosales, dueño de la aseguradora Prof, empresario del rubro hotelero y gastronómico, quien en diciembre de 2020 compró Radio Continental, que tiene cuatro señales de radio AM y FM, que cubre el área metropolitana de Buenos Aires.Además, Rosales es dirigente deportivo con amplios vínculos políticos: es protesorero del club de fútbol de primera división San Lorenzo de Almagro, de la ciudad de Buenos Aires, y fue director dentro de la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires (este) entre 2009 y 2015.Durante 2021, el Grupo Garbarino mantuvo negociaciones para una nueva venta o incorporación de socios inversores extranjeros y nacionales, que fracasaron, mientras sumaba presión de los propietarios de los locales donde la marca alquilaba. Intentó tramitar una asistencia extra del Gobierno, pero le fue negada.Ahora la nueva administración busca deshacerse de tres cuartas partes de su planta de trabajadores y focalizarse en la venta digital, mientras intenta reestructurar sus pasivos y resolver su situación jurídica, que intenta mostrar a la opinión pública como un saneamiento.En el camino quedan los despedidos y sus familias. Lejos quedó la esperanza de cobrar salarios adeudados y la doble indemnización por despido en el corto plazo, que les corresponde según la ley de emergencia económica vigente.Desoídos y desolados"Rosales hizo exactamente lo contrario a lo que prometió. En diciembre de 2020, con los trabajadores con sueldos atrasados, el empresario se jactaba en una entrevista en una revista que había llevado a Garbarino a aumentar 900% la facturación. Ese mes compró Radio Continental y empezó a sponsorear clubes de fútbol, que vale millones, que los empleados no vimos nunca", reclamó Ceferina.Luna narró que desde mediados de año los trabajadores comenzaron a movilizarse y reclamar en la vía pública, con el objetivo de que su problemática fuera escuchada por los medios de comunicación y el Estado. Aseguró que les dieron la espalda.En octubre pasado se manifestaron frente a la sede del Gobierno nacional, la Casa Rosada, sobre la Plaza de Mayo, en el microcentro porteño. Contó que un par de delegados fueron recibidos por el secretario presidencial, quien les aseguró que era la primera vez que se enteraban del conflicto de los trabajadores con la empresa en profundidad.La situación futura dependerá de la liquidación de activos, pero el concurso preventivo es un proceso que puede tardar más de dos años, por lo que la posibilidad de que estas 4.000 personas puedan cobrar algo antes de fin de 2021 desapareció.En algunas localidades, el sindicato de Comercio tramitó una intervención judicial para embargar mercadería a ser rematada con el objeto de pagar indemnizaciones de despidos de hace meses. A trabajadores se les ofreció el retiro voluntario como única alternativa, pero las compensaciones nunca llegaron. Los electrodomésticos están a consignación en los negocios, por lo que difícilmente sea una estrategia replicable a gran escala.Si bien en algunos casos se suman los manejos opacos de sus dueños, el sector de venta minorista de electrodomésticos está en crisis. Impactó el agravamiento desde 2018 de la recesión económica en el consumo. Las minoristas de electrodomésticos Frávega y Musimundo, competencia de Garbarino, cerraron decenas de locales en 2019 y debieron reestructurar deudas.Las dificultades para adaptarse a la venta digital, incentivada por la pandemia, fue el golpe que azotó a las empresas que no habían entrado en números rojos antes. Además de Garbarino, otra cadena minorista de artículos del hogar, Ribeiro, también entró en 2021 en concurso preventivo y deudas por más de 542 millones de pesos —más de 5 millones de dólares, a cambio oficial—.

