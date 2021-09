Empresarios argentinos, a la ofensiva, exigen una reforma laboral

"La indemnización no es solo una cuestión de costos, es una cuestión de seguridad. No es solo el hecho de que si me echan me pagan, sino que, como me tienen que pagar, no me echan. Eso implica estabilidad. Si bien el desempleo no es alto en mayores de 50 años y es mucho mayor en jóvenes, lo cierto es que la posibilidad de conseguir trabajo para alguien demasiado joven para jubilarse y demasiado viejo para reinventarse es demasiado bajo", resaltó el académico y miembro de la Sociedad de Economía Crítica.