El desarrollo de Argentina se entierra bajo los Papeles de Pandora

Pandora Papers ¿el fin del secretismo bancario? La filtración más grande de archivos de paraísos fiscales en la historia tiene repercusiones en América Latina.Tres presidentes en funciones se vieron involucrados en el escándalo. Telescopio analizó el caso con el sociólogo español radicado en Ecuador Decio Machado y a los analistas políticos Javiera Arce de Chile y Clayton Mendonca Filho, de Brasil.

Ninguno de los implicados argentinos ha causado un revuelo que se pueda comparar al originado en sus respectivos países por el presidente chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso o el dominicano Luis Abinader.Más allá de los renombres que figuran en los casi 12 millones de documentos analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), hay una constatación desde Argentina: no ha habido ninguna reacción oficial, ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, ante semejante escándalo.A más de dos semanas de que se diera a conocer la mayor filtración de datos financieros de sociedades opacas, Argentina no se ha dado por aludida, aun cuando esto "evidencia una práctica de elusión y evasión fiscal entre las élites y una falla de los mecanismos estatales para evitarla".Así lo advierte la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización apartidaria y sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos fundamentales.La abogada Julieta Izcurdia, coordinadora del programa Justicia Fiscal de la entidad, admite en diálogo con Sputnik que los Papeles de Pandora no vienen a descubrir algo muy distinto de lo que revelaron los filtrados en 2016 y conocidos como "Panamá Papers", pero que sí ponen de manifiesto "un problema estructural y sistemático en Argentina y en la región".Los Papeles de Pandora descubren, a la vista de todos, "un problema estructural que beneficia a las élites económicas y políticas de otros países, y muestra son las personas y las empresas más ricas son las que tienen más recursos para sostener sus privilegios, hacer presión y eludir su aporte al Estado", consigna la coordinadora de ACIJ.Pérdidas cuantificablesArgentina deja de ganar 2.684 millones de dólares cada año por la evasión que realizan las personas más ricas del país al ocultar sus ingresos no declarados en el exterior y pagar menos impuestos de los que deberían.Esta cifra representa un 31,7% del gasto actual en salud, según estimó en un informe publicado en noviembre de 2020 la Alianza Global por la Justicia Fiscal.Los mecanismos de evasión contribuyen a que predominen modelos de recaudación que depositan las mayores exigencias en los grupos más vulnerables, según la ACIJ. Además desfinancian el Estado "pues reducen el presupuesto y hacen que haya menos posibilidad en tener estructuras tributarias más progresivas", afirma Izcardia.El Impuesto de Valor Agregado (IVA), que grava el consumo de bienes y servicios a todos los ciudadanos por igual, "explica casi la mitad de la recaudación de nuestro país", ilustra Izcurdia.Esta dinámica también conlleva un sesgo de género, porque las mujeres se encuentran en el 70 % del decil más bajo de ingresos, y por lo tanto, pagan más IVA que los varones.En cambio, solo representa el 1% de la recaudación el impuesto de bienes personales, que se aplica sobre el salario.La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) creó un registro de beneficiarios finales de empresas para combatir el secretismo de las sociedades opacas, y dio de plazo hasta el pasado 29 de enero para que las compañías informasen sobre qué personas hay detrás de sus participaciones societarias.Esta medida "no es lo suficientemente amplia para incorporar la obligatoriedad de tener que informar sobre toda la cadena de control de las grandes empresas", lamenta la coordinadora.No querer saberPor más que esta medida aporte un poco de claridad, el país necesita una reforma integral impositiva, pero no hay acuerdo en el arco político para llevarla a cabo, reconoce la ACIJ.Pese al vínculo tan evidente que tienen las prácticas evasivas con la corrupción, también es muy difícil conocer en Argentina qué causas se abren para investigar delitos de este tipo.Además de ampliar el registro beneficiario finales de empresas, el Gobierno también podría prohibir contrataciones con el Estado a proveedores que tengan cuentas o sociedades en guaridas fiscales.Además se podría impulsar el intercambio automático de información sobre las utilidades de empresas multinacionales y avanzar en acuerdos con otros países para hacer más difícil la evasión.Pero nada será concluyente si no hay voluntad política. Al mirar los casos de Ecuador, Chile y República Dominicana, se entiende por qué.

