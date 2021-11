https://mundo.sputniknews.com/20211126/monreal-advierte-que-revisara-su-afiliacion-a-morena-si-no-es-democratica-la-eleccion-de-candidato-1118708654.html

Monreal advierte que revisará su afiliación a Morena si no es democrática la elección de candidato

Monreal advierte que revisará su afiliación a Morena si no es democrática la elección de candidato

El senador mexicano Ricardo Monreal pidió apertura al partido Morena en su proceso de selección de candidato presidencial rumbo a 2024 y dijo que analizará... 26.11.2021

"Hoy Morena tiene una gran posibilidad de abrir sus procedimientos de selección de candidatos y de que gane quien deba hacerlo y quien la gente quiera. A eso me atengo. Si las reglas de la elección interna se abren, ahí me quedaré. Pero si no se abren, vamos a ver", declaró en conferencia de prensa desde Monterrey.Además, aconsejó al partido no sentirse un vencedor inevitable y recordó que siempre hay riesgos de ganar y de perder, dependiendo de cómo se conduzca la fuerza partidista."Lo que quiero es simplemente democracia, eso es todo, y en la democracia se gana y se pierde. Y si en un proceso interno, en una elección primaria soy derrotado, lo voy a aceptar, no tengo ningún problema si hay reglas claras, si se fijan límites", apuntó.El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en varias ocasiones que considera la encuesta el mejor mecanismo para elegir el candidato o candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rumbo a las elecciones de 2024.Tanto el senador Monreal como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, han declarado explícitamente que buscan ser los abanderados del partido rumbo a los comicios.En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no ha declarado explícitamente si desea ser candidata del partido, pero ha protagonizado distintos movimientos, salidas al interior del país y entrevistas con medios internacionales que son calificadas por la oposición y la opinión pública como maniobras de promoción de su imagen política.De visita en Nuevo León, que gobierna Samuel García por Movimiento Ciudadano, Monreal descartó estar buscando hacer guiños políticos al mandatario local."Hasta este momento no tengo intención de salirme de Morena, más bien de luchar en Morena", sostuvo el legislador.

