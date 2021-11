Monreal reconoce aislamiento de AMLO y rechaza elección de candidato en Morena por encuesta

https://mundo.sputniknews.com/20211105/monreal-reconoce-aislamiento-de-amlo-y-rechaza-eleccion-de-candidato-en-morena-por-encuesta-1117937880.html

"Antes de la elección (del 5 de junio) yo conversaba mucho con el presidente, ahora lo hago más aisladamente, con tiempo más prolongado", señaló el legislador en una conferencia de prensa de visita en Acapulco, Guerrero."El presidente de la república es demócrata, se lo aseguro, él sufrió mucho la descalificación, sufrió mucho el cerco mediático, sufrió mucho la persecución y obviamente él y yo luchamos por la democracia en el país. Yo estoy seguro que podemos ganar internamente en una elección primaria la candidatura", agregó.Monreal sostuvo que, de convertirse en candidato presidencial, continuará el proyecto de nación de López Obrador mediante la profundización de la vía democrática y la conciliación en el país.Además, el parlamentario sostuvo que no está a favor de elegir al aspirante presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mediante una encuesta, mecanismo sugerido por López Obrador."Lo único que le estoy planteando a Morena es profundizar el proceso democrático de las candidaturas a los puestos de elección popular. Yo no estoy de acuerdo con las encuestas, lo he dicho, no es nuevo, creo que las encuestas son mecanismos, son métodos desgastados", declaró."Tenemos que ir hacia elecciones primarias, es probable que se presenten iniciativas de reforma en materia electoral que obliguen a los partidos a celebrar elecciones primarias en todos los partidos para así fortalecer el régimen de partidos", adelantó.El senador reconoció tener relaciones políticas con representantes políticos de todos los partidos, acompañado en la conferencia por el también senador Miguel Ángel Mancera, quien pertenece al bloque opositor a Morena en el poder legislativo."En el senado hay una camaradería, yo tengo una buena relación con todos los senadores, del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del PES, del Verde, y en su momento vamos a definir eso, una vez que se lance la convocatoria yo voy a luchar dentro de Morena", aseguró.

