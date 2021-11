https://mundo.sputniknews.com/20211124/gira-de-sheinbaum-en-medios-internacionales-la-pone-en-la-mira-de-la-oposicion-1118608584.html

'Gira' de Sheinbaum en medios internacionales la pone en la mira de la oposición

El diputado panista de la Ciudad de México, Federico Döring, anunció que solicitará el reporte de gastos de comunicación erogado por la jefa de Gobierno... 24.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

política

morena

claudia sheinbaum

méxico

El legislador panista indicó que la solicitud será directamente al director de comunicación ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, aunque no descarta pedir la información a la Secretaría de Turismo."Y si no nos la quieren dar de forma económica, la vamos a litigar a través de los derechos que tenemos de transparencia y acceso a la información y también tenemos que cruzar que no sea un gasto oculto a través del área de turismo, porque ya sabes que muchas veces esas cosas se pagan como promoción turística", declaró Döring en entrevista para Expansión Política.Niega pagó por coberturaLuego de aparecer en la portada del suplemento semanal de El País, Claudia Sheinbaum negó que haya pagado por dicha publicación o por la entrevista que le realizó la BBC esa misma semana.Los señalamientos por actos anticipados de campaña comenzaron a principios de noviembre cuando la mandataria capitalina acudió a la ceremonia de toma de protesta de varias gobernadoras de Morena.Posteriormente, Sheinbaum Pardo publicó un artículo en The Economist en el que presumió los logros que ha obtenido en los primeros tres años de su gobierno. Días después, con la misma temática, se publicaron las entrevistas de la BBC y El País.Ante las acusaciones, la política morenista negó algún tipo de pago por la cobertura y aseguró que se tratan de solicitudes de periodistas que fue atendiendo en el marco del tercer aniversario de su administración.

méxico

política, morena, claudia sheinbaum, méxico