Jóvenes y mujeres: los menos representados en las elecciones de Honduras

Si bien la nueva Ley Electoral de Honduras dispone la paridad y alternancia, las mujeres no están en igualdad de condiciones que los hombres, como lo... 26.11.2021, Sputnik Mundo

"Vivimos en una sociedad machista y misógina, incluso reflejada a lo interno de los partidos. Hay féminas que han ganado sus cargos por vía del sufragio y en las propias organizaciones les han pedido que los abandonen para poner a figuras masculinas en su lugar", advirtió a Sputnik Doris Gutiérrez, diputada por el Partido Innovación y Unidad.La abogada hondureña, cuya agrupación política es una de las aliadas del Partido Libertad y Refundación (Libre), reconoció también la discrepancia en cantidad de recursos empleados durante las campañas; mientras las mujeres carecen de financiamiento para el impulso de candidatura, los hombres destinan cifras millonarias en la promoción de sus propuestas.Golpe de estado y resistenciaPara Giorgio Trucchi, periodista italiano en Centroamérica y analista político, otra causa contemporánea de la baja presencia de mujeres y jóvenes es el golpe de Estado contra el exmandatario Manuel Zelaya en 2009 que fortaleció el bipartidismo tradicional (Nacional y Liberal) aunque, de forma paralela, determinó el surgimiento de Libre, como una fuerza de oposición.No obstante, refirió Trucchi a Sputnik, durante 12 años persistió la correlación política entre los dos partidos históricos y sus posturas de privilegio hacia los hombres, con una estructura diseñada en defensa de esa superioridad y proyectos, modelos y concepción de un estándar de sociedad, poco atractivos para las nuevas generaciones."Libre nació como brazo y herramienta política del Frente Nacional de Resistencia Popular, organización social surgida en respuesta al golpe. Por tanto, resulta de la convergencia de numerosas organizaciones sociales y populares, con presencia de mujeres y jóvenes, pero que mantiene también figuras del Partido Liberal que siguieron al presidente derrocado", argumentó.El analista reconoció el esfuerzo, aún insuficiente, de Libertad y Refundación por incorporar esos sectores, no solo a sus filas, sino también al voto favorable para Xiomara Castro y a los planes gubernamentales inclusivos, si ella resulta ganadora en las venideras elecciones generales del domingo 28 de noviembre.A su juicio, es un proceso lento, difícil, que impacta contra una sociedad patriarcal y violenta contra las mujeres, en un país con uno de los índices de feminicidio más altos de América Latina y el Caribe, y el olvido por las sucesivas administraciones del oficialista partido Nacional de políticas públicas asociadas a la educación, la formación universitaria y profesional.Ineficiencia de instituciones estatalesUna de las propuestas más efectivas de la alianza opositora encabezada por Libre es la conformación de una Asamblea Constituyente Originaria, idea enarbolada desde 2009, y la redacción de una nueva carta magna, encaminada a la construcción de una democracia genuina, popular y resiliente y la refundación del estado.El analista subrayó además la pertinencia de un proyecto social inmediato para detener la profundización de la pobreza, fenómeno que afecta a más del 70% de la población, y la reingeniería del estado, conformado por más de 250.000 funcionarios públicos, la mayoría de ellos cuadros del partido gubernamental.En tercer lugar, está el tema del endeudamiento, agravado por el mal manejo de la crisis epidemiológica por la pandemia de COVID-19, si bien, recordó Trucchi, todo dependerá del resultado electoral pues además del máximo cargo del país, los partidos disputan otros no menos decisivos en las alcaldías y en el Congreso."El pasado mes de agosto Xiomara Castro intervino en un encuentro con las principales organizaciones feministas, donde las mujeres demandaron el cese de la violencia y los feminicidios, la garantía de una salud sexual y reproductiva, mayor participación política y acceso a la autonomía económica, educación integral, gratuita, laica y no sexista, entre otras", rememoró.El país no cambiará de inmediato, aseguró el experto, pero sí su proyecto debe impactar, en primer término, en las comunidades más pobres, esas que hoy buscan como único camino la emigración hacia el norte o el sur: "Alrededor de 300 hondureños abandonan el país a diario y últimamente ya son familias enteras con niños y ancianos", lamentó.¿Fraude electoral?Las personas sienten temor, afirmó Trucchi, pues en el sufragio de 2017, el país experimentó un robo y fraude "burdo y absurdo, sumado a una candidatura totalmente ilegal del actual presidente, Juan Orlando Hernández, porque el documento constitucional prohíbe la reelección y él se valió de su control sobre la Corte Suprema de Justicia para agenciarse el cargo".El suceso comicial desencadenó fuertes protestas durante semanas, reprimidas por las fuerzas del orden en las calles con un saldo de 37 víctimas mortales. El especialista explicó a Sputnik que todos esos crímenes quedaron impunes y desde entonces Honduras vivenció un clima de violencia constante, toque de queda y la militarización de los territorios.Pese a ese miedo innegable, apuntó, también pervive un gran deseo de cambio, "la situación está totalmente fuera de control, la gente no aguanta más, no quiere saber de este modelo y gobierno y sus consecuencias negativas asociadas, entre ellas, la venta de territorios, el extractivismo y las concesiones a empresas transnacionales en el sector energético".La pregunta es ¿aceptaría el Partido Nacional una derrota? Su permanencia en el ejecutivo está muy difícil, confesó el comunicador, porque si en 2017 tuvo el respaldo, consenso o el silencio cómplice, por motivos geoestratégicos, de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), esta vez el contexto es muy diferente.Esa última parte ya la administración de Joe Biden la tiene manejada tras la designación, el pasado 5 de noviembre, de Laura Dogu como su embajadora en Tegucigalpa, diplomática de carrera que ya ocupó ese mismo cargo en Nicaragua, entre 2015 y 2018, y en sustitución como máxima representante del país norteño de James Nealon, en el cargo desde 2014.Dogu fiscalizará, de acuerdo con Trucchi, la política exterior del nuevo Ejecutivo —de resultar ganadora Castro— para evitar alianzas con grupos de integración regional como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el acercamiento a países progresistas, entre ellos, Venezuela y Nicaragua, como ya sucedió con Zelaya."Por primera vez en 12 años, Estados Unidos nombra a un embajador en Honduras, pues después del golpe su máxima figura era un encargado de negocios. No es casualidad que elija precisamente a la persona que estuvo en la vecina nación centroamericana cuando el intento de golpe de estado al presidente Daniel Ortega en 2018", reveló.Las elecciones del 28 de noviembre pueden representar, a juicio del periodista, un parteaguas respecto a lo sucedido desde 2009, si bien no descarta la ocurrencia de actos violentos para evitar que las personas voten en las primeras horas de la mañana y tener bajos niveles de participación, en contraste con los recursos que destinará el Partido Nacional para convidar a sus electores.

