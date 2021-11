https://mundo.sputniknews.com/20211126/espana-regala-la-patente-de-su-test-covid-a-la-oms-para-que-paises-con-menos-recursos-se-beneficien-1118692403.html

España regala la patente de su test COVID a la OMS para que países con menos recursos se beneficien

España regala la patente de su test COVID a la OMS para que países con menos recursos se beneficien

España se convierte en el primer país del mundo en ceder la patente de un test COVID. Sputnik Mundo conversa con José Miguel Rodríguez Frades, investigador del... 26.11.2021

Recientemente la OMS puso a España como ejemplo en la gestión de la campaña de vacunación contra el COVID y ahora han vuelto a poner al país en el punto de mira, y no porque se desdigan. Más bien todo lo contrario.La OMS ha felicitado a España por ser el primer país del mundo en ceder la patente de un test COVID. Así lo anunciaba el director general de la OMS, Tedros Adhanom a través de un vídeo: "Es el primer acuerdo para una licencia transparente global y no exclusiva de un test COVID-19", asegura. Esta prueba ha sido desarrollada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español que ha firmado el convenio para su uso con la OMS y el grupo de patentes de medicamentos.Los test serológicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español (CSIC), que salieron al mercado en España en el otoño de 2020, tienen una eficacia de cerca del 100%. Además, son capaces de detectar si una persona posee anticuerpos contra el SARS-CoV-2, y si dichos anticuerpos provienen de la vacuna, o son consecuencia de que han estado en contacto con el virus.Los creadores quieren que sus test serológicos lleguen no solo a los españoles, sino a todos los ciudadanos de países en vías de desarrollo y, además, se beneficien de manera gratuita de su conocimiento. Por ello, el CSIC y la organización de salud pública Medicines Patent Pool (MPP), que está respaldada por la ONU, han firmado un acuerdo en el que se autoriza a la MPP a sublicenciar los derechos de explotación de los test serológicos del CSIC a empresas en países que necesiten esta tecnología.Compartir la información y los recursos"El CSIC como responsable de la patente de estos tests renuncia a los pagos (regalías) que le corresponden por la explotación de estos productos, siempre que se fabriquen para países dentro de la lista Low and medium income countries o que se fabriquen en estos países", aclara a Sputnik Mundo José Miguel Rodríguez Frades, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del CSIC que ha colaborado en la creación de ese test.Es la primera vez que un centro público de investigación pone una tecnología a disposición de la iniciativa C-TAP de la ONU para compartirla y producirla a precio asequible. "No se trata de mandar los test a ningún país, sino permitir que países con ingresos medios o bajos (incluidos en la lista Low and medium income countries) puedan acceder a estos recursos, bien directamente o a través de empresas que puedan encargarse de su comercialización en estos países", aclara Rodríguez, quien calcula que hay alrededor de cinco billones de personas en el mundo viviendo en países con menos recursos.La idea vino a través del Área de Estrategia Comercial e Internalización del CSIC, donde se trata de dar utilidad a los diferentes descubrimientos que se generan en el CSIC. En este caso, eran ellos los que conocían la existencia de estas iniciativas (MPP y C-TAP) respaldadas por la OMS y los que han estado negociando con el organismo internacional durante varios meses para buscar el acuerdo más adecuado.Tal y como informa el investigador en conversación con Sputnik, el objetivo no es regalar los test u ofrecerlos gratis a los países con menos recursos, sino que tengan accesos a los materiales y datos para generarlos ellos mismos. "La fabricación de los test no es gratuita, pero sí que existe un compromiso para que las empresas que los fabriquen para su distribución en países en vías de desarrollo lo hagan a precios asequibles para sus ciudadanos y sus sistemas de salud", asegura. "El CSIC contribuye a esta estrategia renunciando a los pagos que le corresponderían, siempre que se cumplan estas condiciones".

