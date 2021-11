https://mundo.sputniknews.com/20211126/contra-la-pandemia-cientificos-y-gobiernos-avanzan-en-la-vacunacion-infantil-1118705539.html

Contra la pandemia: científicos y gobiernos avanzan en la vacunación infantil

Varios países avanzan en la inmunización a niños de 5 a 11 años, en tanto la OMS advirtió de los peligros de Omicron, la nueva variante del COVID-19. En otro orden, el presidente brasileño Jair Bolsonaro tildó de provocación el encuentro entre Lula da Silva y Emmanuel Macron en Francia. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Avanza en el mundo la vacunación contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años con la vacuna Pfizer. La Agencia Europea de Medicamentos autorizó para la región el uso del fármaco en menores, al concluir que los beneficios superan los riesgos, en especial en aquellas personas con factores de riesgo.En Uruguay, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas aprobó la inoculación en niños de 5 a 11 años. Será no obligatoria y de forma escalonada —a iniciar en la segunda quincena de enero— también con el medicamento de la famacéutica estadounidense.La doctora explicó la importancia de vacunar a esta población en el momento epidemiológico que atraviesa el país sudamericano. "En Uruguay serían alrededor de 600.000 niños. Nuestro problema es prepararnos para que no ocurra lo que hoy sucede en Europa, con el aumento de casos, dado que lo susceptible son las personas no vacunadas y también los niños", señaló Pírez.La especialista dio detalles sobre los motivos por los que se decidió recomendar para esta campaña a la vacuna de ARN mensajero de Pfizer.Asimismo, en América Latina el Instituto de Salud Pública de Chile autorizó vacunar a los menores de 3 años, cuando hasta ahora la cobertura era hasta los seis años. Sin embargo, las dosis a utilizar serán las del laboratorio chino Sinovac, las que recibió la mayor parte de la población.Por otra parte, este viernes 26 la Organización Mundial de la Salud calificó como "preocupante" la nueva variante del COVID-19, llamada Omicron, detectada primeramente en Sudáfrica. La Unión Europea, Reino Unido e Israel, entre otros países suspendieron los vuelos provenientes del sur de África.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el doctor en Ciencias Políticas brasileño, Clayton Cunha Filho, sobre la molestia de Jair Bolsonaro sobre la "provocación" del encuentro entre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Emmanuel Macron en París.Además, Sputnik conversó con los convencionales chilenos Cristina Dorador e Ignacio Achurra sobre la sesión de la Constituyente en la región del Biobío para recibir audiencias públicas de la sociedad civil.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

