El ministro de Salud uruguayo destaca cooperación internacional para enfrentar la pandemia

"No es ajeno a los que estamos presentes los escollos que hemos tenido que superar, no solamente con el suministro de vacunas sino también de insumos médicos, oxigeno medicinal, medicamentos, entre otros, que a través de la cooperación internacional fuimos superando dichas necesidades", dijo Salinas en el marco de la XLIX reunión de ministros de Salud del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebra este viernes en la ciudad brasileña de Foz de Iguazu.El ministro añadió que, como bloque, el Mercosur tiene muchos desafíos para seguir fortaleciendo los temas de salud entre sus países."Acordamos trabajar en la promoción del entorno escolar saludable, en la prevención de enfermedades no transmisibles y la producción regional de medicamentos y vacunas ARNm", detalló Salinas en su cuenta de Twitter.Finalmente, destacó también "la dedicación del personal sanitario y de la ciudadanía al superar en conjunto las dificultades".El Mercosur está integrado por Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, actualmente suspendido.Bolivia está a la espera de que se confirme su ingreso como miembro pleno del bloque.

