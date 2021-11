El dueño de Zara saca su mayor yate a la venta por 76 millones de euros: comprará otro por 182

𝐃𝐑𝐈𝐙𝐙𝐋𝐄 𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐯𝐢𝐞𝐰𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐚𝐭 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐨 𝐘𝐚𝐜𝐡𝐭 𝐒𝐡𝐨𝐰

I'm now 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭 for the sale of 68.77m @Feadship DRIZZLE. €76m with VAT paid in Malta. https://t.co/2Ib9cNNbrg@mys_monaco #MonacoYachtShow #megayacht #superyacht pic.twitter.com/wDjO7gCqq5