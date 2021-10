https://mundo.sputniknews.com/20211019/a-dos-anos-de-la-explosion-social-chile-comienza-a-escribir-su-nueva-constitucion-1117301241.html

A dos años de la explosión social: Chile comienza a escribir su nueva Constitución

Al mismo tiempo que en la Plaza de la Dignidad, centro neurálgico de las movilizaciones en Santiago de Chile, se conglomeraban cientos de manifestantes, en la sede del ex Congreso Nacional, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, le hablaba al pleno del órgano."Este 18 de octubre a dos años del despertar del nuevo Chile damos rienda suelta a la imaginación y son momentos hermosos en los que nos toca vivir e imaginar lo común para nuestra vida y para las vidas que vendrán", comenzó señalando Loncon."Qué honor y qué responsabilidad tenemos en nuestras manos queridos y queridas colegas constituyentes, es un imperativo que estemos a la altura de los tiempos, debemos trabajar arduamente para intentar sanar las cicatrices de Chile, hagamos este trabajo desde la razón, pero también conmovámonos, trabajemos desde la ternura y desde el pensar", dijo Elisa LonconLas palabras fueron recibidas con aplausos por el resto de los convencionales quienes se manifestaron con cánticos a favor de la libertad de los presos de la revuelta popular chilena.Para la constituyente Ingrid Villena, "esta fecha es bastante significativa, sobre todo para nosotros que somos convencionales independientes. Entendiendo que la revuelta que se produjo el 18 de octubre de 2019 en Santiago y el 19 en distintas zonas del país, nos abrió ahora la posibilidad de estar aquí trabajando y luchando por las demandas históricas".Para la constituyente, el órgano que redactará la nueva carta magna viene a realizar lo que ningún partido político o gobierno logró durante las últimas décadas en el país sudamericano, hacerse cargo de las demandas y reformas que exigía, y sigue exigiendo, la ciudadanía.La constituyente Giovanna Grandón, quien postuló a la Convención como independiente en la Lista del Pueblo, se hizo parte y cara visible de las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre de 2019. Grandón acudió a las jornadas de protestas disfrazada de un popular personaje de animación japonesa, de ahí que se le conoce en Chile como la tía Pikachu.Dos años de la explosión social, dos años de impunidadEl último balance entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) advirtió una desoladora falta de avance del Estado de Chile en las medidas recomendadas ante las graves y masivas violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 18 de octubre.Según datos del INDH, de acuerdo con el seguimiento de acciones judiciales, al 2020 se habían presentado 2.917 querellas por abusos en protestas, de las cuales 52 procedieron a formalización, hubo 111 imputados formalizados y solo una sentencia condenatoria.Al 2021, en tanto, hay 3.072 querellas, 70 con formalización, 136 imputados formalizados y apenas cuatro sentencias condenatorias.En esa misma línea, y en conversación con un canal de televisión, la presidenta de Amnistía Internacional Chile, Sofía Lanyon señaló que "este es uno de los periodos de violaciones a los derechos humanos sin precedente desde la dictadura militar".Como organización "pudimos constatar que se trató de ataques generalizados a una población que quería salir en ejercicio de su derecho a manifestaciones públicas y pacíficas", constató Lanyon"Hasta hoy, dada la lentitud con que se han investigado los pocos casos que se han logrado llevar a la justicia, la verdad es que vamos en camino directo a la impunidad", indicó la presidenta del organismo.La convencional Villena comenta a Sputnik que es muy grave lo que está ocurriendo y la falta de justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y señala que muchos de los presos de la revuelta están en prisión sin medios probatorios, omitiendo el debido proceso en sus casos.Sobre la impunidad que ha operado en Chile, la convencional Grandón señala que todo parte por Piñera, que "está impune, ha violado los derechos humanos, ha robado, ha hecho todo lo que él ha querido".La constituyente hace un llamado a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado a aprobar la acusación constitucional en contra de Piñera presentada el pasado 13 de octubre y que durante jornada de este 19 de octubre la comisión revisora comenzó a evaluar.El presidente chileno está denunciado tanto nacional como internacionalmente por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo su mandato. Al mismo tiempo, está en calidad de imputado por posible delito de cohecho en la compraventa del proyecto minero Domingo.Una nueva constitución con perspectiva de derechos humanosLa importancia de tener una constitución con perspectiva de derechos humanos, de reparación y garantías de no repetición, está en el centro del debate.Para Villena es fundamental que la nueva carta magna contenga los mecanismos necesarios para que el Estado de Chile se comprometa a respetar irrestrictamente los derechos humanos.En esa misma línea, la constituyente Giovanna Grandón comenta que "hay una gran mayoría que estamos acuerdo de garantizar los derechos humanos en la nueva constitución. Y estamos con toda la energía y ánimo para que así sea".Sobre la militarización de la Macrozona Sur de Chile, Villena señala que "no coinciden con los principios de pluralismo o la reivindicación del derecho a la movilización que nosotros queremos instaurar en la nueva Constitución".

