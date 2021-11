https://mundo.sputniknews.com/20211123/el-kremlin-condena-nuevas-sanciones-de-eeuu-contra-nord-stream-2-1118538251.html

El Kremlin condena nuevas sanciones de EEUU contra Nord Stream 2

MOSCÚ (Sputnik) — Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2 son ilegales e incorrectas, sobre todo teniendo cuenta los esfuerzos... 23.11.2021

internacional

rusia

eeuu

sanciones

nord stream 2

La imposición de sanciones "la consideramos ilegal e incorrecta, sobre todo en medio de los intentos de desarrollar el diálogo perdido", explicó Peskov ante la prensa. El vocero agregó que las medidas restrictivas estadounidenses "son la continuación de este lenguaje de sanciones que Washington se niega a abandonar".Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Konstantín Kosachov, expuso a este respecto que Washington volvió a atribuirse funciones de fiscal y juez mundial para establecer reglas para otros países.El 22 de noviembre, el Departamento de Estado de EEUU anunció las nuevas medidas restrictivas, de conformidad con la Ley de Protección de Seguridad Energética de Europa de 2019 (PEESA), contra dos buques y una entidad vinculada con Rusia que participa en la realización del proyecto del gasoducto."El 'mundo a lo estadounidense' en general se devisa con bastante claridad: se puede decir solamente lo que corresponde a la línea general, y en lugar del derecho internacional se aplican las actas internas de EEUU, de acuerdo a las cuales Washington se atribuye las funciones de fiscal, juez y encargado judicial que confisca propiedades ajenas a su parecer", escribió el senador en su Facebook.El senador subraya que EEUU expidió "su propio documento sobre la seguridad de otro continente" y condenó el proyecto en el que participan los países líderes de la región.Kosachov recuerda que el barco "no perjudicó a EEUU de ninguna manera" y las acciones se tomaron "en lugar de prestar ayuda verdadera a los socios europeos".El senador también criticó la reacción de Washington a la declaración del presidente de Bulgaria, que consideró la península de Crimea como parte de Rusia."Washington aclaró rápidamente las reglas de disciplina del partido para los socios más cercanos de EEUU", indicó.Según informó antes el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, la Administración estadounidense impone sanciones contra dos buques y una compañía vinculada con Rusia, que participan en la realización del proyecto del gasoducto Nord Stream 2.La infraestructura del gasoducto, en cuya construcción participaron también compañías de Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, consta de dos ramales de 1.230 kilómetros para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de combustible anuales.Situación en DonbásPeskov declaró también que Rusia está profundamente preocupada por provocaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la línea de contacto en Donbás."Estamos profundamente preocupados por las acciones provocativas de las Fuerzas Armadas ucranianas en la línea de contacto y los preparativos para una posible solución militar y un intento de resolver el problema de Donbás por fuerza", comentó el portavoz.Agregó que la situación se ve aún más agravada por el envío de asesores y equipos militares de Occidente a Ucrania.Al mismo tiempo, subrayó que las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk "todavía no provocaron un agravamiento de la situación".El portavoz otra vez recordó que la mejor garantía de seguridad en Donbás es el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

rusia, eeuu, sanciones, nord stream 2