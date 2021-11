El Kremlin descarta relación entre crisis energética europea y certificación de Nord Stream 2

https://mundo.sputniknews.com/20211117/el-kremlin-descarta-relacion-entre-crisis-energetica-europea-y-certificacion-de-nord-stream-2-1118327973.html

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin no ve relación entre la crisis energética en Europa y el proceso de certificación del gasoducto ruso Nord Stream 2, afirmó el... 17.11.2021, Sputnik Mundo

Agregó que la empresa operadora del gasoducto ruso "está implementando todos los requisitos del regulador europeo" y subrayó que este proyecto "es importante para Europa".Pekov también declaró que Rusia no ve motivos políticos en la decisión de suspender la certificación del Nord Stream 2, ya que "en este caso, realmente existen ciertos protocolos y normas de la legislación europea al respecto".La Agencia Federal de la Red alemana (Bundesnetzagentur, BNA) anunció el 16 de noviembre que suspende los trámites para certificar a la empresa Nord Stream 2 AG en calidad de operador independiente del gasoducto homónimo. Según el ente, solo sería posible certificar a un operador del gasoducto Nord Stream 2 si estuviera organizado de forma legal acorde a la legislación alemana.Nord Stream 2 AG tiene su sede en Zug (Suiza) y ha decidido no cambiar su forma legal sino establecer una subsidiaria acorde a las leyes de Alemania con el único propósito de gestionar el tramo alemán del gasoducto.Como propietario y operador del tramo alemán de la tubería, esa subsidiaria ha de responder a la condición de operador de transmisión independiente según lo establecido en la Ley de la Industria Energética Alemana.El procedimiento de certificación se suspende hasta que los principales activos y recursos humanos hayan sido transferidos a la filial y Bundesnetzagentur pueda comprobar si la documentación reenviada por la filial, como nuevo solicitante, está completa.Cumplidos estos requisitos, el regulador podrá reanudar su examen en lo que quede del plazo de cuatro meses previsto en la ley, elaborar un proyecto de decisión y entregarlo a la Comisión Europea para su dictamen, según lo previsto en el Legislación de la UE sobre mercado interior.Reanudación de las hostilidades entre Armenia y AzerbaiyánEl Kremlin se siente muy preocupado por la reanudación de los enfrentamientos en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, afirmó Peskov."Realmente, lo que ayer provocó una gran preocupación fue la reanudación de las hostilidades en la frontera", dijo y subrayó que "gracias a los esfuerzos de mediación de Rusia se logró llamar a las partes del conflicto a la contención".Contactos directos entre Minsk y Bruselas sobre la crisis migratoriaRusia califica de importante el establecimiento de contactos directos entre Bielorrusia y la Unión Europea (UE) sobre la crisis migratoria, aseguró Peskov."Es muy importante que se haya establecido un contacto directo entre los representantes de la UE y el liderazgo de Bielorrusia" dijo Peskov ante la prensa, comentando una conversación telefónica entre el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, y la canciller alemana saliente, Angela Merkel, celebrada el 15 de noviembre pasado.Durante la llamada telefónica, Lukashenko y Merkel debatieron las vías para solucionar la crisis migratoria que se desarrolla en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.La situación en la frontera bielorruso-polaca, donde miles de migrantes —en su mayoría, procedentes de Irak y otros países de Oriente Medio— se reunieron con la esperanza de entrar en la UE, en particular a Alemania, se agravó la semana pasada.Las autoridades polacas aumentaron la seguridad fronteriza, reforzándola con el Ejército y frustrando los intentos de los migrantes irregulares de entrar en el país, y acusaron a Minsk de provocar una crisis migratoria con fines políticos.Bielorrusia, a su vez, refutó estas acusaciones, alegando que Polonia está expulsando por la fuerza a los migrantes.El pasado 15 de noviembre, el Consejo Europeo aprobó un marco para extender las sanciones a las personas y entidades que facilitan el cruce ilegal de las fronteras exteriores de la UE desde Bielorrusia.

