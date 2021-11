https://mundo.sputniknews.com/20211122/eeuu-apunta-a-dos-buques-y-una-entidad-en-las-nuevas-sanciones-contra-nord-stream-2-1118524959.html

EEUU apunta a dos buques y una entidad en las nuevas sanciones contra Nord Stream 2

EEUU apunta a dos buques y una entidad en las nuevas sanciones contra Nord Stream 2

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU impondrá sanciones a una entidad y dos buques que supuestamente están implicados en el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 al que... 22.11.2021

2021-11-22T22:31+0000

2021-11-22T22:31+0000

2021-11-22T23:29+0000

internacional

rusia

eeuu

nord stream 2

"El Departamento de Estado presentó un informe al Congreso de conformidad con la Ley de Protección de la Seguridad Energética de Europa de 2019 (PEESA). El texto incluye a dos buques y una entidad vinculada a Rusia, Transadria Ltd., involucrados en el gasoducto Nord Stream 2. Transadria Ltd. será sancionada en virtud de PEESA, y su buque, el Marlin, será identificado como propiedad bloqueada", dice el texto.El comunicado añade que aunque EEUU sigue oponiéndose al Nord Stream 2, trabaja con Alemania y otros aliados y socios "para reducir los riesgos que plantea el gasoducto para Ucrania y los países de primera línea de la OTAN y la UE, y para hacer frente a las actividades perjudiciales de Rusia".La infraestructura del gasoducto ruso Nord Stream 2, en cuya construcción participaron también compañías de Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, consta de dos ramales de 1.230 kilómetros para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de combustible anuales.UcraniaEl Gobierno de EEUU evalúa enviar nuevas armas letales y asesores militares a Ucrania en medio de los temores de una posible incursión rusa, informó la cadena CNN, citando múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.Las armas incluirían sistemas de defensa aérea, misiles antitanque y antiblindaje Javelin y morteros, según las fuentes.El Departamento de Defensa presiona para que los helicópteros Mi-17 inicialmente destinados a Afganistán sean enviados a Ucrania en su lugar, añade el informe.Los informes se producen en medio de un aumento de las fuerzas militares cerca de la frontera rusa con Ucrania, que llamó la atención de los funcionarios de Defensa estadounidenses.A algunos miembros del Gobierno les preocupa que el envío de material pueda ser visto como un aumento importante de las tensiones por parte de Rusia, dijeron las fuentes.Rusia ha negado en reiteradas ocasiones acumular tropas cerca de la frontera con Ucrania.Los traslados militares dentro del territorio ruso, según el Kremlin, no amenazan a nadie ni deberían preocupar a otros países.El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo la semana pasada que Rusia no es parte del conflicto en el este de Ucrania y calificó de "alarmistas" los informes sobre supuestos preparativos de una invasión.

eeuu

2021

