https://mundo.sputniknews.com/20211122/otro-virus-al-acecho-la-gripe-vuelve-a-italia-1118498503.html

Otro virus al acecho: la gripe vuelve a Italia

Otro virus al acecho: la gripe vuelve a Italia

ROMA (Sputnik) — En medio de una nueva oleada de COVID-19, Italia también hace frente a un brusco aumento de contagios por gripe, que ya superan los 800.000... 22.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-22T13:14+0000

2021-11-22T13:14+0000

2021-11-22T13:15+0000

internacional

europa

italia

💗 salud

gripe

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1118499107_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbdc7fc61bc45abcfa2e9eddcbd72e5d.jpg

El 17 de noviembre los contagios diarios con el COVID-19 en Italia volvieron a superar los 10.000 casos diarios por primera vez en seis meses. Por ahora la situación es mejor en comparación con lo que está pasando en otros países europeos, que tienen una tasa de vacunación más baja respecto a la italiana, pero la preocupación va creciendo.Niños en el punto de mira de la gripeSin embargo, en las últimas semanas los médicos indican que el coronavirus no es la única amenaza epidemiológica, con la que se enfrenta el país: desde mediados de octubre Italia está viviendo una epidemia de gripe.Según el último informe sobre la gripe del Instituto Superior de Sanidad (ISS), en la segunda semana de noviembre la incidencia alcanzó los 4,2 casos por mil habitantes, más del doble respecto a las infecciones con el COVID.Hay otros factores preocupantes. El ISS habla de un total de 811.000 contagios con la gripe desde el inicio de la temporada, con cifras particularmente elevadas en Piamonte, Lombardía y Emilia Romaña. Sin embargo, hasta el momento siete de las 20 regiones italianas no han activado el sistema de vigilancia antigripe InfluNet, con lo cual la cifra real podría ser mayor.Además, a diferencia del coronavirus, la categoría más vulnerable al contagio son los más pequeños. Entre el 8 y el 14 de noviembre la incidencia llegó a 17,87 casos por mil para los menores de 5 años, mientras para los niños entre 5 y 14 años se situó en 4,47, para los adultos entre 15 y 64 años en 3,63 y para los mayores de 65 años en 2,07.Efecto colateral de las medidas anti-COVIDTampoco tranquilizan las comparaciones con los años anteriores. Es verdad que en otoño de 2020, cuando Italia estaba en semiconfinamiento para combatir la segunda oleada del coronavirus, la gripe cedió el campo al nuevo intruso y casi desapareció.Sin embargo, según afirma al portal Adnkronos el secretario general de la Federación de médicos de medicina general, Silvestro Scotti, este otoño "la curva inicial de la gripe es cuatro veces más alta respecto a la media de los últimos quince años".Si, tras retroceder hace un año, la enfermedad vuelve con tanta fuerza, es por un efecto colateral de las medidas anti-COVID: con todas las restricciones que hubo el año pasado la población italiana no pudo desarrollar los anticuerpos contra la gripe.Las previsiones para este invierno son poco halagadoras. A finales de septiembre, antes de que empezase la difusión de la gripe, el virólogo de la Universidad de Milán, Fabrizio Pregliasco, vaticinó que el total de los infectados oscilaría entre 4 y 6 millones de personas. El ritmo actual deja entender que se trata de un pronóstico conservador, sobre todo si se tiene en cuenta que la difusión de la gripe se acelera con el descenso de las temperaturas.Armas contra la gripeFrente a la epidemia de la gripe, que anteriormente causaba entre seis y diez mil muertes al año, los médicos sugieren medidas idénticas a las que se tomaron contra el COVID-19: Pero, igual que en la lucha contra el coronavirus, el arma principal contra la gripe es la inmunización. Para esta temporada invernal las regiones ordenaron unos 19 millones de vacunas antigripales, las cuales pueden suministrarse junto a los fármacos anti-COVID.Según una encuesta de la Asociación Nacional de Medicamentos de Automedicación (Assosalute), más de un tercio de italianos están dispuestos a vacunarse contra la gripe y el 80% ahora da más importancia a su estado de salud y a la prevención respecto a los tiempos pre-COVID.Cabe esperar que, tras la dura experiencia del COVID-19, las voces de los antivacunas se oigan menos y los que piensan inocularse contra la gripe lo hagan de verdad.

https://mundo.sputniknews.com/20211105/italia-extendera-la-suministracion-de-la-tercera-dosis-de-vacuna-contra-el-coronavirus-1117914350.html

https://mundo.sputniknews.com/20211022/la-oms-declara-segura-la-vacunacion-simultanea-contra-gripe-y-covid-19-1117419206.html

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Aleksandr Dunáev

Aleksandr Dunáev

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aleksandr Dunáev

europa, italia, 💗 salud, gripe, 💬 opinión y análisis