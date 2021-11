https://mundo.sputniknews.com/20211117/la-energia-solar-sirve-de-noche-en-espana-si--1118336257.html

¿La energía solar sirve de noche? En España, sí

¿La energía solar sirve de noche? En España, sí

Pese a que las grandes plantas de energía solar están lastradas por la falta de sistemas de almacenamiento, las plantas termosolares cubren de media el 1% de... 17.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-17T14:25+0000

2021-11-17T14:25+0000

2021-11-17T14:25+0000

españa

medioambiente

energía solar

paneles solares

central termoeléctrica

sector energético

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107468/97/1074689763_0:236:4593:2819_1920x0_80_0_0_4e8ef23b5a434b8b3890d43bb183860f.jpg

Un comentario formulado por el líder de la oposición española en el Congreso de los Diputados, Pablo Casado (PP), en el que favorecía la necesidad de la energía nuclear aludiendo a la nula producción de electricidad en las centrales solares durante la noche, ha reavivado un debate que no es nuevo. ¿Producen energía las placas solares por la noche?Aunque es cierto que los paneles fotovoltaicos dejan de producir electricidad cuando no reciben luz y que todavía no se ha terminado de resolver la cuestión de su almacenamiento a gran escala, conviene en primera instancia matizar la cuestión; la energía solar se genera tanto en parques con paneles fotovoltaicos como en centrales termosolares, también llamadas termoeléctricas. Es decir, lo que se conoce a secas por energía solar atiende en realidad a dos modos de generar electricidad a partir de la radiación solar; con tecnología fotovoltaica o con tecnología termosolar. Esta última sí es capaz de liberar energía eléctrica de origen solar durante la noche.En realidad, España lleva años produciéndola en ese periodo del día y tiene un importante papel mundial en el despliegue de tal posibilidad. La potencia desplegada en el país mediante plantas fotovoltaicas equivale aproximadamente a 11 GW (un 10% del total del sistema eléctrico nacional), mientras que la termosolar solo llega a 2,3 GW (un 2%).Cómo funcionaEn las plantas termosolares es posible acumular en depósitos ‒entre siete y nueve horas‒ la energía obtenida durante el día mediante diversos procedimientos tecnológicos (con captadores cilindro-parabólicos y torres centrales). En España, 18 de las 49 plantas termosolares existentes disponen de estos sistemas de almacenamiento. El proceso se realiza a temperaturas muy altas y con sales fundidas, para generar vapor de agua con el que activar las turbinas que producen la electricidad.Como resultado, la actividad durante la noche de las centrales termosolares en verano aportan de esta manera hasta el 2,5% de la demanda eléctrica nocturna del país. En invierno, dada la menor radiación solar y un ángulo de incidencia menos favorable, el porcentaje es mucho menor. Pero en conjunto, la media anual se eleva al 1%.Paneles y bateríasSi bien es cierto que los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo en los hogares suelen tener baterías que almacenan la energía para los periodos faltos de luz solar y, además, las casas están conectadas a la red eléctrica, asegurándose así el suministro, no sucede otro tanto en las grandes instalaciones de paneles fotovoltaicos, donde el almacenamiento químico y el uso de baterías es más limitado.El motivo es que no hay baterías tan grandes y las que están disponibles son muy caras. Pero aun así, los paneles fotovoltaicos pueden producir electricidad en condiciones meteorológicas adversas. Y hay que recordar que los paneles no recogen el calor, sino la luz. Dependiendo de la tecnología con la que han sido creados y la espesura de las nubes, son capaces de funcionar entre un 10% y un 25% de su rendimiento habitual, el cual puede llegar al 60% si las nubes no son muy espesas.La calidad de los paneles también incide en su efectividad. Esta se mide en el porcentaje de luz incidente que luego se transforma en electricidad. Se considera que un panel solar es eficiente si del total de radiación solar que recibe puede convertir al menos el 19% en energía eléctrica. Los distintos fabricantes ofertan porcentajes entre el 15% y el 22%, y el tope actual de eficiencia está fijado en un 24%.Producción nocturnaEn 2019 la energía termosolar cubrió el 1% de la demanda nocturna. Produjo 1,5 TWh de energía eléctrica durante el periodo comprendido entre las 19:00 y las 9:00 horas, cuando el consumo total en el país en ese mismo espacio ascendió a 147 TWh. Pero durante el verano, su aportación subió a 0,8 TWh en medio de una demanda de solo 37 TWh, superándose así el 2% de media y marcando puntualmente picos superiores al 3%.En ausencia de horas de luz, la contribución de la energía solar termoeléctrica en verano duplica la del invierno, nunca desaparece y tiene la perspectiva de seguir creciendo como fuente renovable nocturna, también con financiación de fondos europeos. Y es posible potenciar con sistemas de almacenamiento las plantas que todavía carecen de ellos. El ramillete energético renovable puede ampliarse de esta manera, reduciéndose de paso la necesidad de acudir a combustibles fósiles y, con ello, la dependencia de otros países.

https://mundo.sputniknews.com/20210818/espana-entre-los-tres-paises-de-la-ue-con-mayor-cuota-de-energia-solar-1115178108.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medioambiente, energía solar, paneles solares, central termoeléctrica, sector energético