El 70% de los españoles apoyaría una intervención del Gobierno en los precios de la luz

MADRID (Sputnik) — Casi el 70 por ciento de los españoles cree que sería conveniente una intervención pública para controlar el precio de la luz, según muestra... 17.11.2021, Sputnik Mundo

En concreto, el 69,7% se muestra favorable a una intervención en los precios, mientras que el 14,1 afirma que hacerlo tendría "efectos negativos para el sector eléctrico" y el 16,6% no tiene una opinión al respecto.El último barómetro del CIS —el mayor ente demoscópico de España, de titularidad pública— dedica un apartado a preguntar a los españolas acerca de la crisis de precios de la luz, provocada por el encarecimiento de los derechos de emisión de carbono y de materias primas como el gas,Según los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), octubre se cerró con el coste de la electricidad más alto de la historia en España: el precio medio fue de 204,09 euros por megavatio-hora (MWh) en el mercado mayorista.De acuerdo con los cálculos de la OCU, en la que va de 2021 la factura de la luz creció un 33% para los ciudadanos, aunque cabe destacar que el nivel de afectación es muy variable en función de qué tipo de tarifa se tenga contratado.El alza del coste de la electricidad provocó un aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC) al 5,4%, el nivel más alto de los últimos 29 años.Ante este escenario, el 92,2% de los españoles dice estar preocupado por la subida del precio de la luz, aunque no todos notaron un impacto en su bolsillo.Hasta la fecha, el Gobierno de España optó por no intervenir los precios de la luz so pretexto de que eso vulneraría las normativas europeas, pero sí adoptó medidas —como alivios fiscales, por ejemplo— para evitar que la espiral alcista se acabe trasladando al consumidor.El 10,1% de los encuestados por el CIS declaran que su factura de la luz no subió "nada", mientras que un 21,8% dicen que lo hizo "un poco". Por su parte, un 28,5 dice que el coste de su factura subió "bastante", un 19,7 que lo hizo "mucho" y un 18,6% afirma que "no sabría decir".Los resultados de este barómetro también reflejan que el 83,2% de los españoles considera "incorrecto" el sistema de fijación de precios de la electricidad y que el 97,5 cree que la luz debería ser considerado un bien de consumo, al igual que el agua.

