Hablan los 'refugiados climáticos' de España: "Por la noche solo dejo encendido el frigorífico"

09.09.2021

Cuando una noticia se repite cada día deja de ser noticia. Y hasta puede pasar que pierda el interés de sus receptores. Es un principio básico del periodismo y de la vida: la costumbre. El rimbombante titular sobre los picos históricos del precio de la luz batiendo récords en España ha pasado de meter (mucho) miedo a provocar meros suspiros de impotencia ante la repetición constante del cuento, porque, ¿qué puede hacer el consumidor? Aparte de pagar las facturas más altas cada mes, la suerte está echada a las decisiones que tome el Gobierno de turno.Y entre esas decisiones, a finales de junio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez rebajó el IVA a la electricidad con el objetivo de aliviar el coste final del recibo en los hogares, y pasó del tipo general del 21% al reducido del 10%. Una medida que no ha supuesto un alivio real a largo plazo, puesto que, de junio a septiembre, en apenas dos meses y medio, el precio del megavatio/hora ha subido un 60%. Ha sido peor el remedio que la enfermedad, habrán pensado probablemente muchos consumidores espantados.Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha reivindicado ese bajón de impuestos, ha asegurado que su Gobierno está trabajando en otras alternativas y que "pronto" se aprobará un paquete de "nuevas medidas" que ejerzan de "amortiguadores sociales", dando especial atención "a los hogares más vulnerables".Un hogar vulnerable es el de Angélica Fernández, de 50 años, y su marido Julio, ambos en paro y con dos hijas mellizas de 12 años y un niño de tres. Angélica ha trabajado siempre en casas en el servicio doméstico y Julio como ordenanza en el Ayuntamiento de Palencia, ciudad en la que viven. Pero el COVID-19 suprimió las plazas del consistorio y Julio lleva desempleado más de un año, lo mismo que Angélica, a la que los particulares dejaron de llamar por miedo a los contagios y por seguridad sanitariia.La familia sobrevive gracias al subsidio por desempleo de 450 euros que cobra Julio y la Renta Garantizada de Ciudadanía de 290 euros que cobra Angélica. En total 740 euros para una unidad familiar de cinco miembros con un niño pequeño con una enfermedad en los bronquios para la que necesita medicación crónica.Angélica ya no mira las noticias porque se deprime. Por eso, según explica a Sputnik, desconoce cuál es el precio de la luz en el momento en el que se hace esta entrevista. Sí sabe que será alta y que probablemente vuelva a temblar cuando llegue la factura del mes. La mujer no sabe (todavía) que la electricidad alcanza el jueves 9 de septiembre (momento en el que se redacta este reportaje) otro máximo histórico situándose en 141,71 euros de media el precio del megavatio/hora. Son seis euros más que el día anterior y casi diez euros superior al precio de hace solo una semana. Ya se sabe que 24 horas después será peor. Los titulares de prensa anuncian para el viernes 10 de septiembre 152 euros/MWh.La organización de su día a día y la de su familia gira en torno al precio de la luz. "Es agotador. Todo el día estoy pensando en lo mismo. Cuando me echo en la cama por la noche desenchufo todo", explica.Angélica es de las que aprovecha los fines de semana, cuando la luz es más barata según las nuevas franjas establecidas en torno al peaje eléctrico, para poner lavadoras. "El problema es que no me da tiempo a poner la colada de todos en un día y planchar a la vez porque tengo poca potencia contratada y me saltan los plomos. O hago una cosa o la otra".Otras rutinas de ahorro en su casa: la cocina solo se enciende por la mañana y Angélica prepara todo lo que van a consumir en el día. En su casa no hay cafetera ni microondas, el horno está prohibido usarlo y por la noche solo el frigorífico se queda encendido. El verano está siendo uno de los más duros que recuerdan por el calor y por su incapacidad para hacerle frente. No pueden permitirse poner aire acondicionado y encender el viejo ventilador de metal se ha convertido en un lujo inaccesible. Angélica y su familia se han convertido en lo que se ha comenzado a denominar coloquialmente como refugiados climáticos en la ciudad."Cada día nos vamos donde haya frescura", continúa Angélica. "En general al centro comercial más grande de Palencia. Allí no compramos, pero hay unos asientos y una zona de juegos para los peques. Cuando baja un poco el sol nos vamos al parque debajo de los árboles o a mojar a los niños en las fuentes de las plazas; y así hemos estado todo el verano hasta la hora de cenar. Incluso la cena la tomamos a veces en la calle para no gastar".La mujer reconoce que algunos meses ha tenido que pedir ayuda a Cruz Roja con alimentos y con el pago de algunas facturas de gas y luz. "Hemos vivido de la caridad", sostiene.En uno de sus últimos informes, Cruz Roja asegura que el 70% de sus nuevos usuarios tienen dificultades para afrontar pagos de la vivienda y suministros, y que la pobreza energética relacionada con la capacidad de los hogares para mantener una temperatura adecuada afecta al 9,1% de la población.La temperatura ideal dentro de los hogares según los baremos internacionales se sitúa entre los 21 y los 23 grados; y si la vivienda se encuentra por encima o por debajo de esa temperatura puede ser perjudicial para la salud de sus habitantes.El fenómeno de los refugiados climáticos es aplicable a toda España y distingue dentro de grandes ciudades como Madrid, por ejemplo, entre zonas con mayor o menor renta per cápita. Según un estudio realizado por la consultora Cad&Lan en 120 centros comerciales de todo el país, en la capital, y durante la última ola de calor registrada a finales del mes de agosto, la afluencia subió casi el doble en los centros comerciales ubicados en barrios con menos renta.En concreto, el aumento de visitantes buscando un respiro al calor sofocante fue del 8,3% frente a la subida del 4,7% que experimentaron los centros comerciales en zonas con una renta media-alta, donde la mayoría de familias no tiene problemas para encender el aire acondicionado y puede refugiarse en su propio sofá.Y lo peor no acaba ahí porque ahora llega el frío, el invierno y las consecuencias negativas para la salud de las familias que no puedan permitirse poner la calefacción pueden ser nefastas. "El invierno me da todavía más miedo. Nos condenan a estar enfermos", sostiene Angélica, mientras se lamenta porque una de sus hijas mellizas, que acaba de empezar el colegio, ha interrumpido la conversación para pedir un estuche nuevo "más grande" para comenzar las clases. La niña dice que ella y su hermana "lo necesitan". Angélica responde que ya saben la situación que tienen en casa.Desde Consumidores en Acción (FACUA) han creado un decálogo de reivindicaciones para proteger al usuario frente a las subidas abusivas del precio del megavatio/hora. Rubén Sánchez, su portavoz, explica a este medio que lo que está pasando los últimos meses con la luz en España es un auténtico "escándalo" y que "el Gobierno está intentando maquillar que no tiene intención de enfrentarse al oligopolio eléctrico".Entre las propuestas de FACUA, se encuentra la creación de un nuevo bono social que represente un descuento de al menos el 50% de la factura para las familias más vulnerables, la creación de una empresa pública de energía, el control de ofertas fraudulentas, establecer auditorías permanentes al sistema eléctrico, o la reestructuración de los tramos horarios donde la energía es más barata, para que deje de ser la madrugada, por ejemplo, el mejor momento para encender los electrodomésticos básicos.Desde FACUA aseguran que todo lo que están recibiendo a sus propuestas por parte del Gobierno son "excusas", y que "se está protegiendo a estas empresas multinacionales a pesar del fraude porque tienen poder político y capacidad para influir en los medios de comunicación".Rubén Sánchez sostiene que es incapaz de dar una cifra sobre cuánto han aumentado durante los últimos meses las llamadas de usuarios enfadados y pidiendo asesoría para saber cómo enfrentarse a los precios abusivos de sus facturas. "Solo puedo decirte que han aumentado muchísimo. La gente se siente engañada y desamparada", concluye el portavoz de Consumidores en Acción.

