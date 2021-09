https://mundo.sputniknews.com/20210901/no-pagar-la-luz-pueblos-espanoles-buscan-alternativas-ante-el-imparable-aumento-de-los-precios-1115637704.html

"No pagar la luz": pueblos españoles buscan alternativas ante el imparable aumento de los precios

Ya son varios los municipios españoles que han decidido buscar otras opciones para independizarse de las empresas eléctricas y dejar de pagar la luz, cuyos... 01.09.2021, Sputnik Mundo

Agosto cierra con el precio de la electricidad más caro de la historia de España y para septiembre se espera que siga subiendo. El megavatio hora se va a pagar a más de 132 euros el miércoles 1 de septiembre, un nuevo récord histórico, que se estima que siga aumentando a medida que pasen los días.La pregunta es constante, ¿por qué pagamos tanto? Los expertos parecen tener la respuesta: por el aumento de la demanda debido al uso de aires acondicionados, sin olvidar la falta de lluvias o vientos. España al igual que otros países europeos, está recurriendo al gas natural para sustituir el carbón. Al aumentar la demanda de gas, sube también el precio. Un argumento que no parece convencer a todo el mundo y por ello, diversos municipios españoles están tomando medidas para evadir pagar las elevadas facturas de la luz.El alcalde de la localidad madrileña de Batres ha publicado un comunicado en el que explica que su Ayuntamiento dejará de abonar las facturas a las compañías eléctricas hasta que el precio de la luz baje, incluyendo dejar de pagarla en organismos públicos como colegios o para el alumbrado público. Asimismo, anima a otras administraciones públicas a hacer lo mismo para "detener ya este desenfreno de precios inmoral, especulativo e insolidario".También en Ballesteros de Calatrava, en Ciudad Real, están trabajando en un proyecto energético para autoabastecerse de energía renovables y no depender de las eléctricas. Según su propio alcalde, Juan Manuel Moraleda, ese sistema permitiría ahorrar alrededor del 80% de la factura de la luz.En esa misma línea surgen propuestas vecinales como las de Luco de Jiloca, un municipio situado en Teruel con menos de 60 habitantes. Los vecinos quieren convertirse en la "primera Comunidad Energética Rural de Aragón de iniciativa ciudadana". Así lo han manifestado en una plataforma de recaudación de fondos, donde ya han alcanzado más del 50% de su objetivo final para poder llevar a cabo el proyecto.Para paliar esta situación el Gobierno español ha decidido reducir el IVA hasta finales de 2021 al 10%. El presidente del Gobierno ha señalado durante la conferencia inaugural del curso político que desde su Ejecutivo han actuado y seguirán haciéndolo para bajar el precio de la energía eléctrica.Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ordenado a las comercializadoras de electricidad que incluyan un código QR a partir del 31 de agosto en las facturas para que el usuario pueda revisar el consumo y compararlo con tarifas de otras compañías. Sin embargo, estas propuestas no son suficientes para los partidos de la oposición, que siguen generando críticas hacia la gestión del Ejecutivo por no abaratar los costes.

2021

carbón, electricidad, energías renovables, luz, gas natural, factura, la subida del precio de la luz en españa