Panamá encara nueva batalla por cannabis medicinal

Panamá encara nueva batalla por cannabis medicinal

SAN SALVADOR (Sputnik) — Razón tenía el activista Carlos Ossa cuando le advirtió a la Agencia Sputnik, en octubre pasado, que la legalización del uso medicinal... 15.11.2021

Ya pasó un mes de que el presidente Laurentino "Nito" Cortizo sancionara la Ley 242 -aprobada tras languidecer durante un lustro en la Asamblea Nacional (Congreso)- y poco se ha avanzado en su reglamentación, requisito indispensable para su entrada en vigor.Chef, promotor de los derechos humanos y paciente de esclerosis múltiple, Ossa aboga por una campaña que rompa estigmas sobre el cannabis, y por lograr que se regule correctamente sin perder más tiempo, porque hay muchos que no tienen tanto.Explicó que la reglamentación correrá a cargo de una mesa técnica integrada en su mayoría por entidades gubernamentales, como los ministerios de Salud, Seguridad, Desarrollo Agropecuario, Comercio e Industria, la Aduana y la Caja del Seguro Social, más dos representantes de pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, y uno de la comunidad investigadora-científica."No estará en nuestras manos la toma de decisiones, pero sí presionar que la parte institucional se siente a reglamentar, porque si sigue de largo, caeremos en lo mismo: pacientes expuestos a la interacción con el mercado negro y obligados a caer en la ilegalidad", advirtió Ossa.Cannabis terapéuticoPanamá se convirtió en el primer país centroamericano en aprobar el uso del cannabis con fines medicinales, por la presión de activistas y la evidencia científica de sus beneficios para lidiar con determinados padecimientos.Los estudios confirmaron, por ejemplos, los efectos beneficiosos de los cannabinoides para tratar enfermedades como la esclerosis múltiple, así como su combinación efectiva en quimioterapia, y sus efectos antiinflamatorias y antioxidantes.Hace cinco años fue remitido a la Asamblea Nacional el primer anteproyecto de Ley sobre Cannabis medicinal en Panamá, a partir de una iniciativa de su actual presidente, el diputado oficialista Crispiano Adames.Entre otros detalles, la ley 242 estipula que el cannabis medicinal será prescrito para aliviar dolores de tipos crónico o por lesiones nerviosas, controlar náuseas y vómitos, padecimientos como el Alzheimer, esclerosis, cáncer, epilepsia, convulsiones, glaucoma y espasmos musculares.Adames afirmó en su momento que el propósito de la normativa era aliviar a las personas que viven con dolor cada día. En Panamá, por ejemplo, hay niños con epilepsia que sufren cientos de convulsiones diarias y cuya calidad de vida podría mejorar significativamente por esta ley.Aclarar conceptosLa reglamentación permitirá definir las reglas del juego para el cannabis en Panamá y, según Ossa, abrirá el camino a un debate inevitable y necesario: el uso adulto de la marihuana.En tal sentido, reclamó una campaña educativa, que contribuya con información veraz y evidencia científica a romper prejuicios, y que normalice en la sociedad el diálogo sobre el cannabis."Nuestros países viven bajo estigmas y prejuicios, y nos toca a pacientes y ciudadanos demostrar que se trata de un asunto de salud pública, que no se trata de "fumar marihuana", si no acceder a medicamentos de calidad, seguros y asequibles a quienes los necesiten.Al respecto, el también líder del proyecto AntiBurguer para la promoción de derechos ciudadanos advirtió que la legalización de la marihuana tampoco es una panacea ni la cura de todos los males, pero al menos ayudará a evitar el mercado negro y sus peligros, penales y sanitarios.Por lo pronto, Ossa sabe que su tarea está lejos de concluir: tiene ante sí la responsabilidad de velar porque la ley sea reglamentada correctamente y en tiempo, por el bien de quienes, como él, defienden su derecho a una mejor calidad de vida.

