El elixir de la vida: los 5 manjares que te ayudarán a vivir más de 100 años

¿A quién no le gustaría seguir estando activo y sano durante toda la vida? En este artículo te contamos qué alimentos deberías añadir a tu dieta diaria si... 14.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-14T12:58+0000

2021-11-14T12:58+0000

2021-11-14T12:58+0000

1. MielLa miel natural no solo es una alternativa deliciosa y saludable al azúcar refinado, sino también contiene cantidades impresionantes de nutrientes. En particular, es rica en antioxidantes —capaces de frenar el envejecimiento y proteger el sistema cardiovascular—, vitaminas y minerales.Varios estudios también demuestran que tomar una cucharada de miel antes de ir a la cama combate el insomnio. Dormir bien es fundamental para la salud en general, mientras que la llamada hormona del sueño, la melatonina, fortalece el sistema inmune y facilita la reparación de los tejidos.2. Alimentos fermentadosConsumir alimentos fermentados, como el yogur, los pepinillos agrios, el miso o la kombucha, también aporta muchos beneficios a la salud. Las bacterias que contienen ayudan a la digestión y, por consiguiente, garantizan una absorción más rápida de nutrientes.Los alimentos fermentados también se destacan por sus propiedades antiinflamatorias y ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de manera natural. Al mismo tiempo, deberías tener cuidado a la hora de consumirlos si sufres de hipertensión, eres alérgico, diabético o intolerante a la lactosa.3. Granada¿Una granada al día mantiene al doctor lejos? Resulta que sí: los nutricionistas coinciden en que esta refrescante fruta aporta muchos beneficios para las personas mayores.En particular, un estudio realizado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, demostró que consumir granada ayuda a evitar el deterioro muscular asociado a la edad. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el metabolito urolitina A, producido a partir de unos compuestos que se encuentran en la granada, es capaz de "relanzar el proceso de reciclaje de las mitocondrias" y, de hecho, frena el envejecimiento.La granada también es rica en antioxidantes, vitaminas y carotenoides. Estos últimos tienen un papel esencial en mantener nuestra piel sana y joven.4. Banana verdeLa banana o plátano verde también es muy beneficiosa para nuestro organismo. Regula la digestión, pues alivia el estreñimiento gracias a altas cantidades de fibra, pero, al mismo tiempo, ayuda a combatir la diarrea.También es capaz de reducir los niveles de colesterol en sangre y, como resultado, previene enfermedades cardiovasculares y mejora la circulación sanguínea.Es una fruta perfecta para quienes están a dieta: posee pocas calorías, estimula la quema de grasas y suprime el apetito.5. PescadoEl pescado, tanto azul como blanco, también retrasa el envejecimiento celular, y es que es rico en los ácidos grasos omega-3 fundamentales para la salud. Este nutriente fortalece los músculos, regula la coagulación sanguínea, mejora la función cerebral y tiene propiedades antiinflamatorias.Para obtener los mejores resultados, los médicos aconsejan combinar el consumo del pescado —por cierto, es mejor que lo cocines con aceite de oliva— con el ejercicio físico regular.

2021

