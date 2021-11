https://mundo.sputniknews.com/20211110/estas-frutas-y-verduras-ayudan-a-regular-la-hipertension-1118074109.html

Estas frutas y verduras ayudan a regular la hipertensión

Estas frutas y verduras ayudan a regular la hipertensión

La hipertensión arterial es uno de los mayores problemas de salud en el mundo. Sin embargo, puede ser regulada por medio de medicamentos y una dieta...

La agencia Andina entrevistó a dos especialistas, un cardiólogo y un nutricionista, quienes explicaron cuáles son las frutas y verduras que ayudan a equilibrar o regular la presión.El médico cardiólogo Diego Yanqui, del hospital Sisol, recomienda cambiar los hábitos alimenticios , en particular, reducir la ingesta de sal, comer más frutas y verduras, optimizar el estilo de vida y realizar ejercicios.El especialista señala que la chicha morada, la maracuyá y la piña contribuyen a disminuir la hipertensión debido a su efecto diurético; sin embargo, lo más importante es que el paciente siga las recomendaciones médicas para evitar complicaciones como un accidente cerebrovascular (ACV), infarto cardíaco, enfermedades renales crónicas o daños en la retina.La nutricionista Marcelina Alvizuri, de EsSalud, por su parte, indicó que la dieta DASH (Enfoques Alimenticios para Detener la Hipertensión) es muy recomendable para los pacientes con hipertensión. Esta consiste en reducir la ingesta de sal y aumentar el consumo de frutas, verduras frescas, granos enteros y carnes bajas en grasa.Lo más importante es consumir diariamente tres frutas de diferentes colores (por ejemplo amarillo, anaranjado, verde, rojo o morado) y dos porciones de verduras, ya que "estos alimentos regulan el peso y sobre todo los niveles de glucosa en la sangre".La porción de frutas ideal es de 100 a 120 gramos o el equivalente a un puño. En cuanto a la ración de verduras, lo ideal es una taza mediana de 240 centímetros cúbicos.Por ejemplo, la manzana roja o verde de forma natural no en jugos, por su alto contenido en fibra, ayuda a controlar el peso y mejorar la circulación de la sangre en el organismo, lo que favorece la regulación de la presión alta.Al masticar el alimento se aprovecha mejor la pulpa y la cáscara, fuentes ricas en antioxidantes, subrayó Alvizuri.Todos los cítricos, agregó, contribuyen a la regulación de la presión arterial —el aguaymanto, la papaya, las fresas y las naranjas— que también son fuentes ricas en vitamina C y están involucradas en la reparación celular y en mejorar el flujo sanguíneo en el cuerpo.Pero hay que tener en cuenta que las frutas no deben consumirse muy maduras porque tienden a aumentar los niveles de azúcar del organismo y a reducir sus nutrientes.Con precaución deben ser consumidos los alimentos con altos índices glicémicos como el mango, la uva y la chirimoya porque en grandes cantidades incrementan la presión arterial.Sputnik señala la necesidad de consultar a un médico especializado con respecto a la ingesta de algunos alimentos o suplementos nutricionales. Se debe contar con el consejo de un médico basado en una cuidadosa revisión de laboratorio.

