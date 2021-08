https://mundo.sputniknews.com/20210802/tener-altos-niveles-de-omega-3-en-sangre-incrementa-en-5-anos-tu-esperanza-de-vida-1114711292.html

Tener altos niveles de omega-3 en sangre incrementa en 5 años tu esperanza de vida

"Tener unos niveles más altos de estos ácidos en sangre como resultado de incluir pescado azul en la dieta incrementa la esperanza de vida en casi cinco años (…) Ser fumador habitual te quita 4,7 años de vida, lo mismo que ganas si tienes niveles altos de omega-3", constata Aleix Sala-Vila, investigador posdoctoral del grupo de investigación en Riesgo Cardiovascular y Nutrición del Instituto Hospital del Mar, y uno de los autores del extenso estudio.El trabajo es fruto de la colaboración entre The Fatty Acid Research Institute de Estados Unidos, del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona y de investigadores de varias universidades estadounidenses y canadienses.Más de 2.000 personas durante 11 añosPara llegar a esta conclusión los investigadores utilizaron los datos de un grupo de estudio conocido como Framingham Offspring Cohort en el que siguieron la pista durante una media de 11 años a 2.240 vecinos de la localidad de Framingham mayores de 65, en Massachusetts, desde 1971. Analizaron sus niveles de ácidos grasos en los glóbulos rojos y cuatro tipos —incluyendo los omega-3— resultaron ser buenos predictores de mortalidad. Sala-Vila destaca que dos de ellos fueron ácidos grasos saturados, los cuales se suelen asociar a mayor riesgo cardiovascular. Así que el estudio, a su vez, demuestra que no todos los saturados son malos para la salud. Pero dichos ácidos "no se pueden modificar con la dieta", puntualiza Sala-Vila.Sin embargo, el omega-3, sí. Está presente, sobre todo, en pescados azules como el salmón, los boquerones y las sardinas, y en productos de origen vegetal como las semillas de linaza y de chía, la soja y las nueces.Nunca es tardeAdemás, Sala-Vila explica que, al margen de aquellos ácidos grasos que la dieta no puede alterar, el estudio vuelve a demostrar que introducir pequeños cambios en nuestra alimentación puede tener muy positivas consecuencias. Y es que, como explica el doctor catalán, basta con incrementar un 1% los niveles de estos ácidos en sangre para disfrutar de una esperanza de vida de unos 5 años, frente a los 4,7 años que quita el tabaco a los fumadores. En otras palabras, tener altas concentraciones de estos ácidos grasos es similar a dejar de fumar.El objetivo de los investigadores es ahora analizar grupos de población europea en lugar de estadounidense para ver si los resultados que han extraído en Massachusetts coinciden con los del Viejo Continente.El estudio ha sido publicado en The American Journal of Clinical Nutrition.

