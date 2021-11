https://mundo.sputniknews.com/20211111/alemania-anuncia-mas-sanciones-de-la-ue-contra-bielorrusia-1118122997.html

Alemania anuncia más sanciones de la UE contra Bielorrusia

BERLÍN (Sputnik) — La Unión Europea tiene la intención de ampliar y hacer más duras las sanciones contra el régimen del presidente de Bielorrusia, Alexandr... 11.11.2021, Sputnik Mundo

"La Unión Europea ampliará y endurecerá las sanciones contra el régimen de Lukashenko. Tomaremos una decisión sobre esto en el Consejo de ministros de Exteriores del próximo lunes [15 de noviembre] en Bruselas", dijo Maas.El canciller especificó que las sanciones serían contra personas y empresas involucradas en el traslado de inmigrantes ilegales por todo el mundo. El ministro acusó al presidente Lukashenko y a "sus ayudantes de Minsk", de las penurias que pasan los inmigrantes ilegales en la frontera polaco-bielorrusa.Según el canciller, Europa está en una situación en la que "sería emocionalmente apropiado regañar a Lukashenko, pero no sería suficiente", si no que se deben sacar conclusiones y tomar las medidas correctas.Además enumeró una lista de medidas relacionadas con ayuda humanitaria para los refugiados de la región fronteriza de Bielorrusia.Las aerolíneas, indicó Maas, oficialmente no hacen nada ilegal desde el punto de vista jurídico así que "no es fácil imponer sanciones" contra ellas."Mientras tanto, hemos informado a todas las aerolíneas de que probablemente, a nivel de la UE no haya régimen de sanciones pero… el derecho al aterrizaje se concede individualmente por cada Estado miembro, así que las aerolíneas deben resolver muy seriamente este tema", agregó.El diario Bild informó previamente que algunas estructuras de Alemania acusaron a las aerolíneas de Rusia y Turquía, Aeroflot y Turkish Airlines, de "contribuir al contrabando aéreo en Bielorrusia". Ambos países rechazaron estas acusaciones.Desde el 8 de noviembre, miles de inmigrantes irregulares provenientes de países de Oriente Medio y África intentan cruzar la frontera entre Bielorrusia y Polonia.Unas 30.000 personas intentaron cruzar la frontera de Polonia en lo que va de este año, por lo que las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron al Ejército y a la Policía en la protección de las fronteras.Polonia, Lituania y Letonia han denunciado un aumento del número de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera con Bielorrusia y han acusado a Minsk de fomentar una crisis migratoria.Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.Los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron en numerosas ocasiones que Letonia, Lituania y Polonia expulsan por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio de Bielorrusia.

