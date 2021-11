https://mundo.sputniknews.com/20211108/les-importa-mas-su-ideologia-que-cumplir-la-ley-andalucia-sigue-imposibilitando-la-eutanasia-1117979660.html

"Les importa más su ideología que cumplir la ley": Andalucía sigue imposibilitando la eutanasia

"Les importa más su ideología que cumplir la ley": Andalucía sigue imposibilitando la eutanasia

Andalucía es el farolillo de rojo en la ley de la eutanasia. La Junta del PP no ha creado aún los órganos que establece la ley y al menos 10 personas han... 08.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-08T11:44+0000

2021-11-08T11:44+0000

2021-11-08T11:44+0000

españa

andalucía

eutanasia

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1117982049_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_bbd93d088e4e61b027d1ab2d98a2f803.jpg

La historia de Javier Serrano, la primera eutanasia que aplica la Comunidad de Madrid, ha reactivado el complejo debate. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aprovecha el momento para reivindicar la objeción de conciencia de los sanitarios, algo que ha levantado ampollas, ya que los sanitarios tienen todas las garantías y derechos para inscribirse como objetores.No así Javier, quien ha padecido los rigores de una enfermedad degenerativa como la ELA durante meses, a pesar de su expresa voluntad de morir, simplemente porque la administración no cumplió con la ley y facilitó su muerte en Madrid. Una persona privada de sus derechos.Pero hay vida más allá de Madrid. A pesar de que la historia de Javier y la reacción de Ayuso acaparan la atención, hay una región en la que este debate ni siquiera existe porque aún no se aplica la eutanasia. Sucede en Andalucía, la comunidad más poblada de España."A la Junta de Andalucía le pesan los pies, aquí aún no se puede solicitar la eutanasia, están intentando boicotear este derecho", cuenta a Sputnik Eva Camps, representante de Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Andalucía.La ley de la eutanasia, aprobada en España tras un largo debate en marzo, sigue siendo compleja en su aplicación por parte de las Comunidades Autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Hasta hace poco más de un mes, Extremadura y Madrid también retrasaban su implementación. A estas alturas, solo Andalucía sigue sin hacer los deberes. Madrid y Andalucía están gobernadas por el PP, que mantiene una postura opuesta a la eutanasia, más alineada con el conservadurismo de la Iglesia católica.El proceso hacia la muerte dignaLa nueva ley de la eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio, establecía un proceso para que una persona pueda morir. Hay dos criterios: por un lado, la persona solicitante debe ser enfermo terminal con pronóstico de vida limitado (afectados por cáncer, por ejemplo, casos en los que quedan meses de vida). O, por otro lado, tratarse de personas sometidas a un padecimiento grave crónico e imposibilitante.Si la persona que quiere morir solicita a su médico responsable y obtiene la valoración positiva, para lo que el sanitario corrobora que toma la decisión libremente, con plena capacidad cognitiva o está previsto mediante testamento, se pasa a una segunda valoración de otro médico consultor. Y si esta valoración es igualmente positiva, se tramita la solicitud a la Comisión de Garantía y Evaluación, quien en 45 días máximo, debe resolver la solicitud.Pero la Comisión de Garantía y Evaluación, en Andalucía, aún no se ha creado, a pesar de que se han cumplido los tres meses que estipulaba la ley para su puesta en funcionamiento.La ley entró en vigor en junio, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero la creación y composición de las Comisiones de Garantía y Evaluación entró en vigor con la publicación, el 25 de marzo.A pesar de ello, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía asegura a Sputnik que están "dentro del plazo" y que ya se ha desarrollado el decreto ley para que "pronto" esté operativa la Comisión. Por el momento, solo se han creado las normas para su funcionamiento, pero no el nombramiento de los responsables, con lo cual, aún no opera.DMD calcula que hay una treintena de solicitudes en trámite en España. Hasta el momento, las eutanasias que sí se han logrado realizar son tres en el País Vasco, cinco en Cataluña, dos en Canarias y otras dos en Valencia y una persona en Castilla León, Murcia y la mencionada de Madrid.Más ideología que servicioOtro aspecto que denuncian DMD es que la Junta no está ofreciendo información a los sanitarios, "muchos médicos vienen a preguntarnos a nosotros". Esta incomunicación también la comparte con Sputnik el Colegio Andaluz de Enfermería (CAE), "no solo no hay comunicación, sino que no contemplan el peso y la importancia de la enfermería en este proceso", lamenta el presidente José Miguel Carrasco.El CAE solicitó más presencia e influencia a la hora de tomar decisiones para cada caso de eutanasia en la Comisión, lejos de ser escuchado, a medida que se ha perfilado la regulación de este órgano, ha perdido influencia. Colegios de Médicos y Juristas ocuparán –cuando se nombre– las sillas del Consejo. "Es una pena, los enfermeros somos los que estamos más cerca del paciente y los familiares en unos momentos tan duros. Somos esenciales en estos procesos y no podremos participar en la toma de decisión", apunta Carrasco.Esta postura de la enfermería que antepone "ofrecer un servicio y asistencia" a la ciudadanía, preservando la "libertad de elección individual" contrasta con la del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, con una postura más restrictiva respecto a la eutanasia. En un encuentro de la Escuela Andaluza de Salud Publica representantes de los Colegios de Médicos aseguraban que la eutanasia "es un homicidio que, con unas características determinadas, pero que ahora se hace legal", exponiendo en todo momento el derecho de los sanitarios a la objeción de conciencia, "si uno, en conciencia debe desobedecer el derecho y una ley, debe hacerlo", expuso otro de los intervinientes. La posición de los órganos médicos queda más alejada por cuestiones ideológicas de la gestión que proponen desde la enfermería.El portal que la Junta ofrece como espacio informativo y divulgativo para la sociedad tiene un apartado específico para los sanitarios. Sin embargo, en este no hay recomendaciones sobre cómo asistir a los pacientes en este duro trance, ni cómo evaluar cada caso, lo único que hay en la pestaña 'Información para profesionales' es la declaración y el registro de objeción de conciencia para no participar en la aplicación de la eutanasia."Parece que solo les preocupa que los sanitarios puedan ejercer su objeción de conciencia, pero ese derecho es tan legítimo como el de las personas que quieren terminar con su vida por puro sufrimiento", cuenta Eva Camps desde Málaga. Camps entró a formar parte de DMD tras la "mala muerte" de su madre, de la que cuidó 10 años. "Murió en 2015, pero dejó de ser mi madre en 2008, desde entonces trabajo para que ninguna familia tenga que pasar por lo que nosotras pasamos".

https://mundo.sputniknews.com/20211007/es-una-negligencia-la-ley-de-la-eutanasia-avanza-a-distintas-velocidades-en-espana--1116852079.html

https://mundo.sputniknews.com/20210318/cuando-ya-no-hablaba-cantaba-mis-canciones-la-ley-de-eutanasia-que-no-llego-para-maribel-1110126538.html

andalucía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

andalucía, eutanasia, 📝 reportajes