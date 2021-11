"Más vale tarde que nunca": un enfermo de ELA es el primer madrileño en recibir la eutanasia

https://mundo.sputniknews.com/20211103/1117842035.html

Javier Serrano ha pasado un infierno. En 2020, los sanitarios diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a este hombre de 58 años. Desde entonces, los dolores han purgado su existencia. En apenas unos meses, Serrano ha pasado de caminar con dificultad a ir en silla de ruedas. En las últimas semanas, casi no podía mover las manos. Postrado en una cama, el paciente tenía problemas para conciliar el sueño. La enfermedad se lo impedía. Ya no aguantaba más. Por ello, quería morir.Solicitó la eutanasia el 25 de agosto. Lo hacía bajo el amparo de la ley que entró en vigor el 25 de junio. Sin embargo, topó con la Comunidad de Madrid. Para la aplicación de la normativa, cada comunidad autónoma tenía que poner en marcha la comisión de garantías y evaluación, organismo encargado de gestionar los casos de muerte asistida. El ejecutivo de la Puerta del Sol tardó más de dos meses en ponerla en marcha. "Tanto su médica como él se quedaron estupefactos al ver que todavía no se había formado. No podían creerse la lentitud del gobierno autonómico", comenta Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, a Sputnik Mundo. El 19 de octubre comenzó a estar operativa.Serrano no tuvo más remedio que armarse de paciencia. Al menos hasta el día 2 de noviembre. Ese día recibió la llamada que tanto tiempo había esperado. La neuróloga del Hospital 12 de Octubre que le había acompañado durante todo el proceso le informó que su petición había sido aprobada. Le preguntó cuando quería fallecer. Él no titubeó para decir "mañana". El 3 de noviembre es la fecha para la que se programó la eutanasia. "Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no los aguanto ni con morfina", señaló a los micrófonos de la Cadena Ser.El hombre tiene la posibilidad de fallecer en su cama, rodeado de su familia y el equipo médico que procede a la eutanasia. Entre las sanitarias, la neuróloga del Hospital 12 de Octubre, una doctora consultora y dos enfermeras de Getafe. Cerrar los ojos definitivamente y en tranquilidad está a la alcance de su mano. "Estoy convencido de que voy a morir por dignidad. Era lo que estaba pidiendo a los políticos. Me voy, de veras, contento, alegre. Me llevo 58 años de vida", destacó Serrano en su última entrevista.Atrás quedan meses de papeles y llamadas telefónicas. También un caso de objeción de conciencia por parte del primer neurólogo que lo trató. Serrano no lo sabía. "Me intentaron convencer de que no solicitara la eutanasia, me preguntaban que si había pensado en mi familia, que tenían pacientes que llevaban ocho años postrados, que se comunicaban con los ojos y que eran felices", compartió el paciente sobre el equipo de Cuidados Paliativos que envió dicho médico a su hogar.Según la legislación, cualquier sanitario puede acogerse a la objeción de conciencia. Eso sí, las administraciones deben crear un listado sobre los profesionales que no deseen aplicar la eutanasia. Pero, esta no debe menoscabar la concesión de este derecho a los solicitantes. Al igual que Javier Serrano, una mujer que acudió al Hospital Gómez Ulla para ser atendida se encontró con la misma situación. Su solicitud de eutanasia fue rechazada por un médico objetor. Sus dolores le impidieron seguir adelante con el proceso. Decidió suicidarse en un hotel de la capital. Sucesos que la ley de la eutanasia quiere borrar.El primero de la lista de MadridSerrano se convierte en el primer madrileño en someterse legalmente a la eutanasia. Su caso abre paso a otros que vendrán. La luz de la verde de la comisión de garantías y evaluación de la Comunidad Madrid a su historial genera tranquilidad en todos los enfermos que no desean soportar ni un día más de sufrimiento. Desde la asociación resaltan que hay cuatro o cinco personas a la espera de recibir el visto bueno del organismo autonómico. Otras tantas se afanan en buscar al médico consultor o al responsable, ambos necesarios para poder enviar el formulario correctamente. Al igual que para Javier Serrano, la eutanasia es la única vía. Morir dignamente es la solución a meses o años de padecimiento. "Es un alivio generalizado para todo el mundo que la ley empiece a rodar", sentencia Marín.

