Mercosur: "jugada de ajedrez" argentina cambió el rumbo de las negociaciones

Mercosur: "jugada de ajedrez" argentina cambió el rumbo de las negociaciones

La propuesta de rebaja del Arancel Externo Común acordada entre Brasil y Argentina continúa dividiendo al bloque. En tanto, China rechazó un informe de EEUU sobre el desarrollo de su arsenal nuclear. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Los cancilleres de Brasil y Argentina anunciaron en octubre el acuerdo bilateral para proponer a los demás socios del Mercosur una rebaja de 10% del Arancel Externo Común (AEC).Mientras Paraguay respaldó la medida, Uruguay aún no adoptó una posición definida, al condicionarla a la flexibilización comercial con el objetivo de poder avanzar en acuerdos extra Mercosur.Sobre el AEC, el contador Marcos Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Montevideo, dijo a En Órbita que el acuerdo entre Argentina y Brasil es una “jugada de ajedrez” por parte del Gobierno de Alberto Fernández.Soto consideró que la propuesta de Buenos Aires es de una rebaja "magra" de aranceles porque se propone un 10% y no de 10 puntos de bajada, como le interesaría a Montevideo."Esto significa que un producto que hoy paga 13%, pagará un 11,7%. Es una reducción significativa pero estamos inmersos en la región más proteccionista del mundo desde el punto de vista arancelario y parece muy baja la propuesta argentina", explicó Soto.Para el entrevistado, el Mercosur atraviesa "una situación compleja. El bloque padece una enfermedad congénita, al estar formado por cuatro socios con diferentes características, intereses y urgencias"."Uruguay pretende abrirse más al mundo con negociaciones de acuerdos bilaterales, en tanto Argentina sigue en su posición cerrada, con una compleja situación interna. Y Brasil no termina de definir su política exterior", resaltó.Según Soto, de cara a la cumbre de presidentes del 17 de diciembre en Brasilia, si no prospera el acuerdo sobre el arancel no habrá un impacto significativo.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el rechazo de China al informe de EEUU sobre el desarrollo de su arsenal nuclear. Y además el curioso éxito de un artista uruguayo que interviene las paredes de Montevideo con epitafios en tumbas rosas.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

