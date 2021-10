https://mundo.sputniknews.com/20211023/a-donde-va-brasil-parece-no-ir-toda-america-latina-1117444901.html

A donde va Brasil parece no ir toda América Latina

A donde va Brasil parece no ir toda América Latina

No se avecina un fortalecimiento del Mercosur en el corto plazo. 23.10.2021

A donde va Brasil parece no ir toda América Latina
No se avecina un fortalecimiento del Mercosur en el corto plazo

En tiempos en los que se están realizando diversas campañas electorales en distintos países latinoamericanos, la investigadora argentina Victoria Darling dialogó con GPS Internacional para analizar los desafíos que enfrentan los movimientos progresistas tras el impacto económico y social provocado por la pandemia.En lo que concierne a la coyuntura política en la región, "están apareciendo fenómenos complejos que tal vez años antes fueron subestimados por las opciones políticas progresistas", indicó. En este sentido, "tenemos frente a nosotros profetas del caos, movimientos libertarios y de derechas que despuntan ideas aparentemente muy nuevas, pero que cuando uno rasga un poco más son teorías muy viejas", sostuvo. Sobre ello, "ya vimos cuales son algunas de las consecuencias de estas políticas liberales en la región", aseveró.En este contexto, "estas nuevas derechas alternativas a las viejas derechas conservadoras, representan un proyecto político porque los progresismos no han logrado dar cuenta con algunas de sus promesas", indicó. Con respecto a las perspectivas sobre el regionalismo, Bolsonaro acaba de asumir la presidencia pro témpore del Mercosur reclamando mayor flexibilización del bloque regional, por lo que estamos ante un escenario en el que la posibilidad de un fortalecimiento del Mercosur no se avecina", indicó Darling.¿Podrá Lula cambiar la dinámica del Mercosur?Con respecto a las reuniones de Lula con políticos de varios partidos en busca busca de alianzas de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, "con la recuperación de sus derechos políticos, existe un futuro para Lula", expresó. En este sentido, "se espera una apuesta para que el fortalecimiento del proceso de integración regional vuelva a adquirir fuerza", aseveró. Ello es la expectativa de los movimientos progresistas del Cono Sur, "así como también una esperanza para nuestros países", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista Leo Harari, con quien dialogamos sobre la actualidad política en Francia.¿Cuáles son las perspectivas a pocos meses de las elecciones francesas?Los activistas del movimiento francés chalecos amarillos vuelven a las calles de París para una nueva jornada de protestas contra el Gobierno. El movimiento se opone a la injusticia social y económica, así como a las políticas del presidente francés, Emmanuel Macron, y a la brutalidad policial. Al respecto, "los chalecos amarillos son la expresión de un estado de ánimo, pero no de un programa, por lo que no han marcado la política del país", aseveró Harari.Con respecto a la campaña electoral, todo parecía indicar que los candidatos más preeminentes iban a ser Macron y Le Pen. Sin embargo, "apareció un periodista de derecha, Éric Zemmour, que movió el piso de los diferentes modelos de lo que podía pasar en las elecciones presidenciales de abril próximo", indicó. Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre algunos de los factores que inciden en los procesos de toma de decisión en la política exterior de los Gobiernos.No Te va a Gustar en el Estadio CentenarioEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el cantante de la banda No Te Va a Gustar, Emiliano Brancciari, con quien dialogamos sobre la presentación del nuevo disco "Luz", la cual se realizará los días 11 y 12 de diciembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

