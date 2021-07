https://mundo.sputniknews.com/20210706/mercosur-atraviesa-su-situacion-de-mayor-tension-en-30-anos-1113848970.html

Mercosur atraviesa "su situación de mayor tensión en 30 años"

El jueves 8 Jair Bolsonaro asume la presidencia pro témpore del bloque. Telescopio consultó a la profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Mariana Vázquez.

El presidente de Brasil asume la presidencia pro témpore del Mercosur de parte del argentino Alberto Fernández.El hecho ocurre en un momento de alta tensión en el bloque comunitario debido al intento de Bolsonaro de lograr, en los seis meses de su presidencia pro témpore, avances en la modificación del régimen de Arancel Externo Común (AEC) y del esquema de negociación de acuerdos con otros países.Ambas propuestas cuentan con el respaldo de Paraguay y Uruguay. Pero no de Argentina, cuyo Ejecutivo entiende que una reducción parcial y lineal del AEC del bloque para todo el universo arancelario no es el mejor instrumento frente a la posibilidad de nuevos acuerdos con otros países.En diálogo con Telescopio, la profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Mariana Vázquez, especialista en política internacional e integración regional, transmitió su preocupación por la iniciativa que va a impulsar Brasil. "No ha habido en la historia económica, excepto en el Chile de Pinochet [1973-1990], una política similar", sostuvo.Brasil "intenta proyectar en el Mercosur su política nacional", algo que, por ejemplo, el Gobierno argentino "no puede aceptar en defensa de su legitimidad democrática", señaló.En marzo de 2021, durante la cumbre presidencial del 30 aniversario de la creación del Mercosur, los presidentes de Uruguay (Luis Lacalle Pou) y de Argentina protagonizaron un cruce que evidenció las diferencias. El uruguayo formalizó su intención de "flexibilizar" el organismo para que "deje de ser un lastre", según sostuvo en aquel momento.La respuesta de Fernández fue inmediata. "No queremos ser un lastre para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie"."En este momento, Argentina no puede moverse mucho de su posición por una cuestión de legitimidad democrática", acotó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

