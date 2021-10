Los Presupuestos de España, pendientes de las lenguas minoritarias en Netflix

https://mundo.sputniknews.com/20211028/los-presupuestos-de-espana-pendientes-de-las-lenguas-minoritarias-en-netflix-1117635492.html

El partido Esquerra Republicana (ERC) y sus socios en el Ejecutivo regional, Junts per Catalunya, anunciaron esta semana que su apoyo dependerá de que el Gobierno blinde la inclusión de las lenguas minoritarias del país en plataformas como Netflix.Ambas formaciones amenazan con presentar enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario para 2022 si el Ejecutivo no accede a sus demandas.Como pasó con las cuentas públicas de 2021 y la investidura de Pedro Sánchez, el voto afirmativo de los 13 diputados de ERC es clave para su tramitación en el Parlamento.El "sí" de los independentistas bastaría para que la coalición progresista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos supere con éxito la prueba de los Presupuestos.Protección a cambio de votosEl conflicto en torno a la presencia de las lenguas cooficiales de España —catalán, gallego y vasco— en las plataformas de películas y series parte de la Ley General de Comunicación Audiovisual que está ultimando el Gobierno español.Su borrador, presentado en 2021, especificaba que un 30% de los contenidos debían de ser de producción europea y la mitad de estos debían ser en castellano o alguno de los idiomas minoritarios.El Gobierno de Cataluña fue muy crítico con el anteproyecto legislativo al considerar que no reflejaba la diversidad lingüística de España, y reclamó que se fijaran unos porcentajes específicos para el uso de las cooficiales.Los independentistas catalanes creen que el uso de estos idiomas en Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney+ es "irrisorio", y de hecho están trabajando en una reforma de su propia ley regional para mejorar su protección.Según las informaciones de diversos medios españoles, ERC exige a Sánchez que la cuota mínima de inclusión del catalán y el resto de lenguas en estas plataformas sea de un 7,5 por ciento.Aunque el Gobierno no hizo públicas todavía sus intenciones, la vicepresidenta y ministra de Economía de España, Nadia Calviño, aseguró hace semanas que se están "escuchando con mucha atención" las peticiones."Depende de ellos que la puerta (a los Presupuestos) se cierre. La pelota está en el tejado del Gobierno", advirtió esta semana la portavoz de ERC, Marta Vilalta.Presencia residual en 'streaming'Más allá del debate sobre si la cuestión lingüística debe condicionar las cuentas públicas del país, la protección del catalán ha sido fuente de polémica constante entre Cataluña y España.Con unos 10 millones de hablantes, esta lengua se utiliza también en otras regiones como las Islas Baleares, Valencia o Aragón, además de Andorra.De acuerdo con un estudio de la ONG Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua), en 2019 solo un 1% de las películas y documentales presentes en Netflix estaban en catalán, pese haber 300 títulos con doblaje disponible.La entidad realizó este año una búsqueda para averiguar cuantas películas dobladas al catalán podrían estar en la plataforma Disney+, que aterrizó en España en 2020.Su estudio destacó que en julio de 2021, la página de streaming ofrecía un total de 35 películas dobladas al catalán pese a haber 144 películas que cuentan con una versión catalana.Desde esta ONG denuncian que el catalán está atravesando una "emergencia lingüística" después de haber perdido más de medio millón de hablantes en los últimos 15 años, según sus datos.Por el momento, ninguna de las plataformas afectadas por el debate se pronunció al respecto, aunque Netflix ya se refirió al riesgo de adaptar su catálogo a las "diferencias lingüísticas y culturales" en un informe de 2020.Esquerra Republicana concedió al Gobierno español de plazo hasta el viernes 29 para ajustarse a las demandas, por lo que aún está por ver cómo condicionarán el futuro de los Presupuestos, que deben ser aprobados por el Parlamento antes de final de año.Todo después de que Portugal, referente para España por su hasta ahora sólido pacto de izquierdas, fracasara esta semana en tramitar sus cuentas públicas, abocando al Gobierno de António Costa a unas elecciones anticipadas en los próximos meses.

