El lucrativo negocio del terror: Halloween deja cifras que espantan en España

El lucrativo negocio del terror: Halloween deja cifras que espantan en España

31.10.2021

Dos brujas de piel verde y sombrero picudo reciben a los visitantes en el número 131 de la madrileña calle de Santa Engracia. Nada más cruzar el umbral de la puerta, ambas ríen estridentemente. No obstante, sus perturbadoras carcajadas son apagadas de manera casi inmediata por el ajetreo del local. Un hombre manosea las máscaras que cuelgan en los percheros. Una joven tantea si mejor una peluca de Miércoles de la Familia Adams o una de Cruella de Vil. Varios niños corretean entre las personas paradas que observan la mercancía. Uno de ellos, contempla con curiosidad un esqueleto. Todos tienen la misma misión: prepararse para Halloween."Estamos a tope", responde con prisa una de las dependientas de la tienda de disfraces Barullo Company. El goteo de clientes es constante en el mostrador. Por la tarde, la cola se adentra hasta el fondo de la tienda. "La verdad es que estamos vendiendo muchísimo. Bastante más que el año pasado", destaca otra trabajadora del comercio a Sputnik Mundo. En el escaparate, otro miembro del personal atusa un maniquí. Una cuarta empleada corre con una caja de artículos de fiesta. El ritmo es frenético.Un kilómetro más allá, las trabajadoras del Party Fiesta de la calle Fuencarral tampoco bajan el ritmo. "La primera hora de la mañana es muy fluida. Después te toca atender de cinco en cinco. Está todo el mundo loco este año con Halloween", destaca Bárbara, encargada de la tienda. Según explica, la campaña de ventas de esta celebración comenzó en septiembre, pero el grueso de las mismas se produce en los últimos 15 días de octubre. La semana previa a la noche más terrorífica del año es la más intensa. "Nos estamos quedando casi sin productos. La gente tiene muchas ganas de fiesta. Se está recuperando el espíritu de años anteriores", indica la trabajadora.Entre las estanterías circulan adolescentes que ultiman su conjunto y padres que compran el traje que llevará su hijo a la ya típica fiesta de Halloween del colegio. Máscaras de dientes largos, maquillaje sanguinolento, espadas de plástico o largas capas negras. Todo vale. "Este año se lleva mucho el diablo, pero también se venden bien los disfraces de vampiro, zombie, payaso, esqueleto o catrina. Y también los de El juego del calamar, descubre Bárbara. Desde la tienda online Funidelia señalan que los españoles se gastaron una media de 25 euros en disfraces para la noche del 31 de octubre de 2019. Un 10% más de 50 euros. Una cifra que podría elevarse este año, apoyada en la baja incidencia y las escasas restricciones pandémicas.El cielo de guirnaldas de brujas y calaveras que cubre la tienda se repite en negocios a priori más lejanos al mundo de las fiestas. Desde peluquerías que llenan su escaparate de telas de araña hasta floristerías que aposentan calabazas entre la vegetación a la venta. Numerosas empresas aprovechan estas fechas para lanzar promociones. Por ejemplo, Burger King ofrece menús gratuitos por desvelarse a las 3:00, supuestamente la hora en la que ocurren con mayor frecuencia los fenómenos paranormales. Lefties ha estrenado una colección temática, además de una línea de disfraces. Zara o H&M han seguido el mismo camino. Por otro lado, parques temáticos como Port Aventura o Parque Warner Madrid se disfrazan para celebrar la fecha y la llegada de turistas.La Noche de Brujas ha arraigado en España y las empresas lo saben. Cosmética, textil, hostelería o decoración son algunos de los sectores beneficiados. También alimentación, especialmente el ámbito del azúcar. La Asociación Española del Dulce (Produlce) asegura que en los últimos cinco años se ha duplicado la venta de productos temáticos en el país en la semana de Halloween. Para 2021, prevén un crecimiento del 15% respecto al año anterior. En determinadas empresas, los ingresos de este periodo suponen el 10% de las ganancias anuales.El truco o trato supone una vía de ingresos para el sector del caramelo y el chocolate. Bárbara asevera que en su barrio los niños se visten de terror y deambulan entre las casas, puerta por puerta. "Cuando yo era pequeña, recuerdo que nos disfrazábamos en Carnaval y hacíamos una cabalgata", rememora la encargada de Party Fiesta. El negro se ha impuesto al color.Discotecas llenasLa industria del miedo también se ha colado en el ocio nocturno. Las salas empiezan a desempolvar esqueletos y serpientes. Las calabazas talladas recuperan su lugar en barras y tarimas. La industria de la noche se prepara para una de sus veladas más dulces. "Halloween se ha consolidado con el paso de los años. Al no poder celebrarse en años anteriores, este creo que va a ser especial. Prácticamente están todos los tickets vendidos", apunta Ramón Mas, presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche), a Sputnik Mundo.Para esa noche, WOLF, sala barcelonesa regentada por Mas, contará con un túnel del terror. En esta y otras discotecas la plantilla crece en Halloween. En total, la patronal vaticina que en 2021 laborarán 30.700 personas. Artistas o maquilladores entran en el equipo de animación. También se suman personas en el control de seguridad de la puerta. Especialmente en las comunidades autónomas donde piden el certificado COVID, como Cataluña o Baleares. "La gente ha reaccionado muy bien a la medida. El 95% vienen con el certificado de vacunación y el 5% con un test de antígenos o PCR", añade el empresario.España de Noche espera que Halloween sea el punto de inflexión para la recuperación del sector. En concreto, estima facturar unos 700 millones de euros en esta jornada festiva. El 86,4% de las salas ya están abiertas a consecuencia de la flexibilización de las medidas restrictivas, la vuelta de las pistas de baile o el servicio en barra. "Se puede llegar a duplicar la caja en una fiesta de este calibre", desvela Mas. El ritmo de la noche no teme a la velada más terrorífica del año.Halloween en el campoLa fiesta no solo tiene efecto en el ámbito urbano. Lejos del asfalto y el neón, decenas de agricultores aguardan la llegada de la última semana de octubre. La bajada de las temperaturas otoñales abre la temporada de la calabaza. Halloween se presenta como un reclamo más para la comercialización de este fruto.En el polígono industrial El Pla de Alcàsser (Valencia), los palés no paran de entrar y salir. La calabaza es la materia prima del mayorista Florfruits. La empresa cuenta con 30 o 50 hectáreas de terreno de cultivo y distintas especies. Venden productos de gran envergadura, pero también de tamaño reducido. En total, un millón de unidades al año. "Las enviamos a Emiratos Árabes Unidos, países de Europa del Este, Singapur, Taiwán… El 85% las exportamos", dice el gerente de la empresa, Vicente Bataller, a Sputnik Mundo.Halloween supone entre el 35% y el 40% de ventas de la compañía. Tan siquiera se resintió con la pandemia. La variedad etample es la que se utiliza para la fiesta. "Somos la tercera generación que trabajamos con estas calabazas. Pasamos de unas pocas enviadas a Madrid y Barcelona a un aumento significativo. Su comercialización no para de crecer año tras año", expone Bataller. De esta manera, la actividad es frenética estos días en su nave de Alcàsser. Se prepara el fruto, al que se añaden puzzles, golosinas, pegatinas y dibujos. Incluso, desplegables en el idioma del país al que son enviadas con instrucciones sobre cómo hacer los agujeros. "La calabaza es un regalo, no es para comer", continúa."La calabaza típica que se vende en Halloween se hace solo para la fiesta. Era la que antiguamente se daba a los animales", revela Christian Palacios, responsable de marketing de Vicente Peris. En sus 35 hectáreas de plantación, esta variedad no tiene cabida. Esta empresa agrícola valenciana se centra en la calabaza cacahuete, apta para el consumo humano. Sin embargo, no por ello desechan la Noche de Brujas. "Formamos parte de la plataforma Love Klabaza y este año hemos repartido calabazas cacahuete en los colegios para que los niños las decoren. El ganador se lleva un viaje al Parque Warner. Lo bueno es que cuando acabe Halloween se la pueden comer", resalta Palacios.Las calabazas muestran sus grandes sonrisas a la puerta de establecimientos de toda España. Parece que bromean con sorna. Igual hacen las dos brujas que vigilan la entrada del 131 de Santa Engracia. Una risa que, más o menos chillona, resuena con probabilidad en centenares de locales de España. Sin números oficiales, Halloween es un negocio que deja cifras de miedo. "Creo que se está tomando como una cosa superior a Nochevieja", sentencia Bárbara, antes de adentrarse en pasillos de calaveras y lápidas de plástico.

