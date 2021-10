https://mundo.sputniknews.com/20211026/los-indigenas-compraron-el-dia-de-muertos-a-la-iglesia-para-celebrarlo-como-quisieran-1117542442.html

"Los indígenas compraron el Día de Muertos a la iglesia para celebrarlo como quisieran"

"Los indígenas compraron el Día de Muertos a la iglesia para celebrarlo como quisieran"

La fecha en que se celebra el Día de Muertos en México es totalmente cristiana y corresponde a la fiesta de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos...

"Para aquellos pueblos la adopción de una nueva fiesta no era algo extraño, podía convivir con las otras que tenían. Los españoles fueron persiguiendo y haciendo desaparecer las antiguas fechas de los muertos que se tenían, muchas y muy variadas a lo largo de todo el año, dedicadas tanto a los difuntos como a los dioses", sostiene el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en estudios mesoamericanos Ignacio de la Garza en entrevista con Sputnik.No obstante, al incorporar este ritual de motivación europea a su calendario celebratorio, lo adaptaron a sus criterios, con fiestas, juegos, comilonas, bebidas, ofrendas y regalos.Esta modificación fue tolerada por los frailes porque las ofrendas que los indígenas llevaban a sus iglesias eran muy abundantes, tanto que en algunos casos eran sus ingresos más fuertes.Así, a la fecha cristiana se sumaron prácticas de las muchas celebraciones de muertos del México indígena, como hacer figuras de masa, amaranto, pan, azúcar o maíz que representaban a dioses o difuntos, huesos o mariposas."La presencia del cráneo para representar a la muerte era muy frecuente, como ahora en las calaveras de azúcar, mismas que no eran prehispánicas pero que podrían haber sido fácilmente incorporadas por los pueblos indígenas a sus nuevas celebraciones de muertos", relata De la Garza.Un elemento que sí proviene de tiempos prehispánicos, afirma, es que en esas fiestas de difuntos no faltaban la música ni el canto, la alegría, la convivencia.Sin conflictos, la convivencia con la Noche de Brujas de EEUUEl estudioso Ignacio de la Garza considera que en los pueblos indígenas donde se ha mantenido cierto grado de autonomía y control sobre su propia cultura, las fiestas de difuntos han seguido tan vigentes como siempre, incluso capaces de integrar la novedad o de actualizarse, o de convivir con la fiesta de Halloween, de estilo estadounidense, sin mayor conflicto.En el centro y sur del país, las celebraciones de muertos se han mantenido muy vivas por siglos mientras que en el norte de México sectores más occidentalizados y mestizos no habían hecho tan suyas estas tradiciones o incluso podían desconocerlas."Lo que me parece que más está cambiando al Día de Muertos es la actual apropiación que se está haciendo de estas de sectores más mercantilistas, que buscan hacerlo un producto y lo van despojando y desanclando de la tradición", acusa De la Garza.Crear tradiciones o formas de expresión nuevas derivadas de las anteriores no sólo no es malo, sino que se trata de un movimiento común, explica el universitario, pero reprocha vaciar las existentes para vender."Me parece muy bajo e incluso preocupante. Afortunadamente la muerte y sus días están muy arraigadas en las distintas culturas y poblaciones mexicanas, quienes demuestran una y otra vez que pueden reinventarse y reapropiarse de aquello que les buscan imponer o robar", concluye.

