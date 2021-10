https://mundo.sputniknews.com/20211030/abuso-de-una-nina-de-14-anos-y-la-dejo-embarazada-una-pesadilla-demasiado-comun-en-espana--1117688345.html

Abusó de una niña de 14 años y la dejó embarazada, una pesadilla demasiado común en España

Abusó de una niña de 14 años y la dejó embarazada, una pesadilla demasiado común en España

Otro adulto que se aprovecha de la cercanía familiar para presuntamente abusar sexualmente de una menor. Un nuevo estudio revela que los abusos sexuales en... 30.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-30T08:00+0000

2021-10-30T08:00+0000

2021-10-30T08:00+0000

españa

pedofilia

📝 reportajes

sevilla

abuso sexual

menores

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107315/90/1073159028_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_32d82de68a76af5ca1e42e87ca039b40.jpg

La pesadilla comenzó pronto. Mientras su madre trabajaba, la niña empezó a quedarse con su abuela y su pareja en una finca en la que él trabajaba como guardés. Tras ser 11 años pareja sentimental de la abuela, la niña lo consideraba su abuelo. Hoy ese hombre tiene 53 años, sus iniciales son H.P.R y está detenido por presunto delito de abuso sexual con penetración.Los abusos a la menor habrían comenzado cuando ella tenía solo 14 años y se han prolongado durante otros dos. La denuncia se produce cuando la joven confiesa a su madre estar embarazada de 20 semanas por las relaciones sexuales con el abuelo.Según explican desde la Jefatura Superior de Policía Nacional en Sevilla, el agresor obligó a la niña a acceder a sus deseos sexuales, llegando ella a normalizarlo. El abuelo convenció a la víctima de que crearía un problema familiar y que la culparían a ella si revelaba su secreto, el de los abusos continuados desde 2019.Aunque parezca increíble, este caso es común, o al menos, tiene muchos ingredientes que se repiten a lo largo y ancho de España, un país demasiado acostumbrado a los abusos sexuales infantiles.España, país de abusosLas estadísticas son apabullantes y ahora más. Casos como el del abuso prolongado del abuelo en la menor embarazada de Sevilla son continuos. Así se desprende de un nuevo e impactante estudio de la Universidad de Málaga (UMA), realizado por tres psicólogas que elevan las estadísticas a cifras alarmantes: el 41,5% de las personas encuestadas afirma haber experimentado abusos cuando era menor de 18 años."Son dos de cada cinco, a medida que íbamos evaluando los resultados nos echamos las manos a la cabeza, superamos con creces los cálculos previos del Consejo Europeo en abuso infantil", cuenta a Sputnik la investigadora del departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento Marta Ferragut, responsable del proyecto junto a María José Blanca y Margarita Ortiz-Tallo.La investigación se ha realizado en una muestra de 1.071 adultos de diferente sexo, edad y procedencia geográfica de España. El estudio sorprende por su elevada prevalencia, más del 40% afirman haber sido víctimas de abusos en diferentes grados, pero también por cómo se ha sistematizado el silencio y la normalización, ya que tan solo el 27,5% de los encuestados lo hicieron público cuando eran menores.El elefante en la habitación que nadie quiere verEste nuevo estudio ofrece un vuelco a las estadísticas, la dimensión del problema es mucho mayor. Hasta ahora, los ámbitos académicos y científicos usaban el trabajo del Consejo Europeo que cifraba que uno de cada cinco menores son víctima de abusos sexuales y la gran mayoría conocía previamente a sus agresores. Pero esto se queda corto para España.El estudio de la UMA ha tenido un enfoque más profundo que permite sacar más abusos del silencio y la oscuridad. Para empezar, ha identificado diez tipos de experiencias de abuso sexual en la infancia, tanto de contacto como sin contacto físico con el perpetrador:Es importante destacar que, de todas las víctimas, un 2,8% (uno de cada 35 niños) ha sufrido abusos con penetración, estos casos son algo así como la punta del iceberg. "Normalmente se piensa en el abuso sexual como un acto con penetración, pero ese es el tipo de abuso menos común". Normalmente, la penetración viene precedida de algunos de los otros tipos de abuso que especifica el estudio. A pesar de la menor prevalencia, es duro imaginar un aula de 35 niños y niñas. Uno de ellos es víctima de abusos con penetración.Aunque en los casos de violación no hay diferencias sustanciales si las víctimas son niñas o niños, sí hay una mayor proporción de afectados entre las mujeres que en hombres, si atendemos al global de tipos de abusos.Un trauma difícil de confesarAdemás de especificar y ampliar los tipos de abuso, la nueva investigación de la UMA se ha realizado en el contexto de pandemia y confinamiento, lo que ha hecho que las respuestas se dieran en un contexto online y a preguntas más concretas."Antes, un entrevistador preguntaba a una persona si era víctima de abusos sexuales. La respuesta solía ser no. Pero ahora, delante de un ordenador, preguntamos a mujeres si alguna vez les han enseñado unos genitales por la calle. Lamentablemente es algo muy común" explica la psicóloga clínica. Desahogarte ante un ordenador que te pregunta por realidades más específicas ha permitido a muchos de los encuestados sacar de su pasado abusos que ni siquiera tenían considerados como tal.El nuevo procedimiento ha permitido que muchas personas detecten abusos en cosas que ni siquiera habían vuelto a contar o a recordar. Las expertas señalan al "pacto de silencio" como uno de los motivos que mantiene los abusos en secreto, por eso en necesario generar un mayor efecto llamada."Los perpetradores hacen creer al niño que será culpable o que pasará mucha vergüenza si revela los abusos. Si interiorizas un secreto desde la infancia, cuesta mucho sacarlo a la luz en la vida adulta. Por eso son importantes las confesiones y que se cuente en público, porque eso permite despertar conciencia sobre lo que te ha pasado como víctima y permite sacar a la luz los abusos y al perpetrador, que normalmente, es alguien reincidente"."Los niños tienen más herramientas de las que crees"Otro de los problemas detectados por las investigadoras se da en el ámbito intrafamiliar o de confianza. En numerosas ocasiones han detectado que son los propios padres o familiares los que ponen en duda la denuncia del niño. "Hay casos en los que una madre le dice al hijo o hija, 'anda, déjate de tonterías'. Para los adultos también es muy difícil aceptar que quien cuida de nuestros hijos puede ser perpetrador de abusos"Ferragut trabaja ampliamente no solo con menores de edad, sino con adultos en la Asociación Conciencia. Para la víctima es importante que cuando revela lo que sucede, la familia, la sociedad y las instituciones validen su relato y no el del perpetrador.En ese sentido, Ferragut destaca los avances en visibilización que ha habido en la sociedad, aunque hay ámbitos en los que aún hay que avanzar. "Los abusos en instituciones religiosas han juntado a perpetradores con amplio acceso a menores y con una enorme impunidad. Lamentablemente, las medidas internas de la Iglesia han llegado tarde para muchas víctimas", reflexiona, esperando que la Iglesia se alinee con la sociedad a la hora de abordar una problemática de dimensiones enormes.Consecuencias inevitablesEsta investigación vino precedida de una preocupación común en las tres psicólogas. Estaban "abrumadas" ante la cantidad de casos y pacientes que, tras tratamiento, descubrían que la raíz de su problemática estaba en los abusos sexuales sufridos en la infancia."Esto se traduce de muy diversas formas", detalla la psicóloga. Puede que no haya consecuencias o incluso puede llevar a que una persona quiera suicidarse. Pero lo general es que haya problemas con la pareja, con el desarrollo afectivo sexual o incluso problemas de ansiedad.En cualquier caso, hay una pauta común, y es que a la larga los abusos impliquen para la víctima problemas con los abusos de poder porque sus relaciones "nacen con un abuso de poder, eso afectará a las relaciones afectivas o a la sexualidad con un bloqueo que las impide o que las haga insatisfactorias por un lado, o por el contrario, con una hipersexualización".De hecho, el equipo recomienda observación en los menores ante ciertos síntomas que pueden estar vinculados a abusos, como por ejemplo la hipersexualización. Si los niños tienen tendencia o hábitos sexuales que no corresponden a su edad, como masturbarse a edades tempranas, es posible que hayan contactado con la sexualidad a través de abusos. O si, por el contrario, tienen excesiva vergüenza a que los vean desnudos puede implicar miedo a algo que conocen, pero no quieren revivir.Si algún síntoma está presente, Ferragut recomienda una conversación pausada y sin aspavientos con el menor, dándole siempre confianza y espacio para que se exprese. "Es importante que no sienta el enfado de los padres porque entonces, creerá que es culpa suya y ahí empieza de nuevo a funcionar el pacto de silencio".

https://mundo.sputniknews.com/20211010/edelweiss-la-secta-espanola-que-ofrecia-salvacion-y-funcionaba-como-factoria-de-explotacion-sexual-1116864800.html

https://mundo.sputniknews.com/20211029/indignacion-en-bolivia-por-la-nina-violada-que-no-puede-interrumpir-el-embarazo-aunque-sea-legal-1117646873.html

https://mundo.sputniknews.com/20200903/una-manada-francesa-actua-en-sevilla-con-la-presunta-violacion-de-dos-chicas-de-15-y-16-anos--1092633202.html

https://mundo.sputniknews.com/20211019/papa-francisco-conmocionado-por-la-carta-de-una-victima-de-abusos-sexuales-1117288120.html

https://mundo.sputniknews.com/20211027/la-iglesia-catolica-de-bolivia-convence-a-nina-violada-de-no-abortar-y-reaviva-polemica-1117591942.html

https://mundo.sputniknews.com/20211007/terremoto-en-la-iglesia-catolica-por-escandalo-de-curas-pedofilos-en-francia-1116866718.html

sevilla

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

pedofilia, 📝 reportajes, sevilla, abuso sexual, menores