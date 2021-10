https://mundo.sputniknews.com/20211028/rusia-preocupada-por-intentos-de-la-ue-de-extender-su-influencia-al-artico-1117623137.html

Rusia, preocupada por intentos de la UE de extender su influencia al Ártico

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú está preocupada por los intentos de la Unión Europea (UE) de establecerse en el Ártico, declaró la portavoz de la Cancillería rusa... 28.10.2021, Sputnik Mundo

Zajárova advirtió también que los planes de la UE de prohibir la extracción de petróleo y gas en el Ártico podrían "socavar la sostenibilidad del mercado energético global, lo que podría causar unas perturbaciones mucho más graves que las que vemos actualmente en Europa".En su opinión, las consecuencias de esas decisiones afectarán tanto a los propios europeos, como a los residentes indígenas del Ártico que necesitan una actividad económica sostenible para mejorar su bienestar.Más temprano, la Comisión Europea publicó la estrategia de la UE en el Ártico, que incluye, entre otras cosas, la demanda de Bruselas de prohibir completamente la extracción de carbón, petróleo y gas en el Ártico y en las regiones vecinas, y critica las acciones de Rusia para fortalecer la infraestructura a fin de garantizar su seguridad en la región.Un posible deterioroAdemás, Zajárova avanzó que Rusia no descarta un mayor deterioro de la situación en Donbás debido a las acciones de Ucrania, ya que sus fuerzas de seguridad violan conscientemente las medidas de cese del fuego. Al comentar en una rueda de prensa la ofensiva de las fuerzas ucranianas hacia el pueblo de Staromarievka, la portavoz declaró que "en estas circunstancias, no podemos descartar una mayor degradación de la situación"."Queremos señalar que las fuerzas de seguridad ucranianas están violando adrede las medidas de cese del fuego adicionales acordadas en julio de 2020", dijo.Zajárova también destacó que Kiev busca empeorar la situación ya de por sí muy difícil y obvia las peticiones de garantía de alto el fuego de los representantes de Donbás en el centro conjunto de control de coordinación.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

