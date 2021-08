https://mundo.sputniknews.com/20210824/ucrania-suena-con-hacer-que-donbas-obedezca-pero-ya-no-hay-vuelta-atras-1115324949.html

Ucrania sueña con hacer que Donbás obedezca, pero ya no hay vuelta atrás

Este 24 de agosto Ucrania celebra su 30 día de la independencia, sin embargo, hay pocas razones para celebrar. Hoy en día, la política exterior de Kiev sigue... 24.08.2021, Sputnik Mundo

Tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania heredó una economía floreciente y contaba con todos los recursos necesarios para convertirse en uno de los centros neurálgicos de la industria de toda Europa. Sin embargo, las autoridades ucranianas dilapidaron casi todo el legado industrial que le dejó el antiguo país comunista. La situación empeoró significativamente después de 2014.Hundida en una grave crisis política, Ucrania vio una caída en el nivel de vida de sus ciudadanos. La crisis de la divisa nacional, el precio creciente del gas a causa del empeoramiento en las relaciones con Moscú, salarios bajos, etcétera. Estas son algunas de las consecuencias que vive el Estado ucraniano hasta el día de hoy. Todo esto es el resultado inmediato del golpe de Estado que tuvo lugar en Kiev en 2014.Nuevas autoridades ucranianas decidieron dar la espalda a Moscú y construir relaciones con Europa. Preveía tener lazos de igualdad con los países occidentales, pero para Occidente este país eslavo es nada más que una fuente de materias primas y de mano de obra barata.Es difícil desarrollar unas relaciones en pie de igualdad y respeto mutuo mientras que por un lado están los países más desarrollados del planeta y por el otro, un país cuya población sufre de una situación de precariedad. Los primeros nunca tomarán en serio al último en estas condiciones.Los problemas de la población de Ucrania están directamente vinculados con su giro hacia Europa y Estados Unidos. Rusia no toleró esta amenaza a sus intereses y decidió dejar de ayudar a Ucrania, así que empezó a construir sus relaciones con este país eslavo con pragmatismo como lo hacía y hace con los demás países.Como consecuencia de la ruptura de las relaciones fraternales con Ucrania, la situación económica allí empeoró significativamente y esto resultó en un verdadero éxodo de la población al extranjero en busca de una mejor vida. En el extranjero los ucranianos se convierten precisamente en dicha mano de obra barata.Las tendencias actuales en la crisis demográfica tienen sus raíces en la época justo después de la disolución de la URSS. En 1993 la población de Ucrania superaba los 52 millones de personas, pero casi tres décadas después el país eslavo perdió más del 20% de su población y en la actualidad se cifra en 41 millones de individuos.Las causas son tanto naturales como vinculadas con la emigración. La crisis de 2014 aceleró aún más la crisis demográfica en Ucrania.Crimea y el este de UcraniaEs bien sabido que la reunificación de Crimea con Rusia y el conflicto armado en el este de Ucrania tienen que ver con la toma de poder en Kiev en 2014. La decisión del pueblo de Crimea en el referéndum de 2014 fue casi unánime así que cada intento de las autoridades ucranianas de reflexionar sobre el posible regreso de la península al seno de Kiev carece de cualquier sentido.El presidente Volodímir Zelenski celebró el 23 de agosto el evento bajo el nombre de Plataforma de Crimea que contó con la participación de varios países que se destacan por su política antirrusa. Zelenski proclamó que ya empezó la cuenta atrás hasta el regreso de Crimea a Ucrania, pero el dirigente ucraniano solo se hace ilusiones.Está claro que sus sueños nunca se harán realidad. Además, para la mayoría de los habitantes de la península su ingreso en el seno del Estado ucraniano se convertiría en una pesadilla porque las autoridades harían todo para erradicar todo lo ruso en este territorio. No es difícil imaginar incluso que habría deportación de toda la población rusohablante.Hay una prueba reciente. El presidente ucraniano ya declaró que le gustaría ver a los habitantes de Donbás que se consideran rusos partir a Rusia. Esta es la política real de Kiev hacia sus minorías. Zelenski se mostró convencido de que Ucrania un día volverá a establecer el control sobre el este del país, es decir, sobre los territorios actualmente controlados por las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.Las relaciones entre Kiev y el pueblo de Donbás ya han pasado el punto de no retorno cuando las autoridades ucranianas lanzaron una ofensiva contra las repúblicas autoproclamadas en 2014. Esta ofensiva provocó no solo numerosas bajas militares, sino también un gran número de víctimas civiles. Hoy el pueblo de Donbás en su mayoría ve al Estado ucraniano como agresor.En ambas repúblicas de Donbás ya se siente el rechazo completo a todo lo ucraniano. Kiev, por un lado, y Donetsk y Lugansk, por el otro, están en las antípodas de la posición ideológica y es imposible imaginar cómo estas dos entidades políticas convivirían en el mismo Estado con el nacionalismo de Kiev.Hay un abismo que hoy separa Donbás y Ucrania y parece imposible poder superar las discrepancias que existen entre las autoridades en Kiev y la gente que vive en el este de Ucrania, destrozado por la guerra. Asimismo, no hay señales de que Zelenski y su equipo den pasos para acabar con el conflicto armado, aunque esta fue su principal promesa electoral.Para más inri, Kiev efectivamente se niega a cumplir con los acuerdos de Minsk. Su implementación se estancó por su culpa, pero con todo eso en mente las autoridades ucranianas se atreven a acusar a Rusia de no desear entablar el diálogo. Mientras Kiev no cumpla con los acuerdos vigentes, no hay nada que discutir: esta es la posición de Moscú.

