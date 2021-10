https://mundo.sputniknews.com/20211028/rosneft-duda-que-la-energia-renovable-pueda-sustituir-por-completo-al-combustible-fosil-1117614398.html

Rosneft duda que la energía renovable pueda sustituir por completo al combustible fósil

Rosneft duda que la energía renovable pueda sustituir por completo al combustible fósil

VERONA, ITALIA (Sputnik) — Las fuentes de energía renovables no podrán sustituir por completo al combustible fósil, declaró el presidente de la compañía de... 28.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-28T13:57+0000

2021-10-28T13:57+0000

2021-10-28T14:17+0000

economía

rusia

rosneft

combustible

📈 mercados y finanzas

cambio climático

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/82/1090948249_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_ba472874acfb410573eee288cfe628de.jpg

"La creencia en las posibilidades ilimitadas de la energía renovable aún no ha sido apoyada por tecnologías confiables [...] Incluso a largo plazo, la energía renovable no podrá reemplazar por completo los recursos energéticos tradicionales", dijo Sechin al intervenir en el Foro Económico Euroasiático.Sechin señaló que para la transición energética, se necesita un progreso tecnológico serio, en particular la investigación y la búsqueda de nuevos materiales para la producción y almacenamiento de energía.En este contexto precisó que el desarrollo de nuevos materiales no es una cuestión de energía, sino de cambiar la estructura de la economía.Al referirse a la neutralidad de carbono, dijo que para alcanzarla no es necesario dejar de utilizar el petróleo y el gas, tampoco el carbón.Sechin apuntó que incluso si se logra la neutralidad de carbono para el 2050, el cambio climático aún continuará, dado que "el clima de la Tierra nunca ha sido estático".A este respecto destacó la necesidad de tomar decisiones sobre qué hacer después de 2050 y prepararse para los cambios más ambiciosos de la transición energética.Sechin además subrayó que la transición energética debe basarse en patrones económicos reales, en vez de las demandas de los activistas climáticos."La transición energética debe [...] proporcionar retorno de la inversión y crecimiento del valor a largo plazo mientras satisface la demanda de energía y reduce las emisiones", agregó.Los costos y esfuerzos para crear energía verde deben distribuirse adecuadamente entre los productores y consumidores de energía, opinó.Según Sechin, el objetivo principal de la transición energética es garantizar la fiabilidad del suministro de la energía.La transición energética, añadió, debe estar sincronizada con la provisión de recursos energéticos, suministros confiables de metales y otros materiales, el desarrollo de tecnologías, así como la adaptación del comportamiento del consumidor.En este contexto subrayó que "el modelo actual de capitalismo" impide poner fin a la crisis energética y destacó la importancia de "asegurar la coordinación entre reguladores, proveedores y consumidores" para evitar que la crisis se extienda a toda la economía mundial.Además apuntó que el cambio climático ya repercute en la energía y provoca la caída de inversiones en el ámbito de la exploración geológica, la cual, por su parte, causa una disminución en el nivel de reposición de las reservas de petróleo y gas en el mundo.En este contexto señaló que la época de los precios relativamente bajos para la energía, que "se convirtió en el principal estímulo para el desarrollo de la economía mundial", pronto podría llegar a su fin.

https://mundo.sputniknews.com/20211014/el-kremlin-estudia-enviar-gas-a-europa-con-rosneft-1117103905.html

https://mundo.sputniknews.com/20211009/por-que-el-alza-del-precio-del-gas-en-europa-no-beneficia-a-rusia-1116935222.html

https://mundo.sputniknews.com/20211017/cual-es-la-raiz-de-la-crisis-del-gas-en-europa-y-que-tienen-que-ver-las-energias-renovables-1117212961.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, rosneft, combustible, 📈 mercados y finanzas, cambio climático